La quindicesima edizione del Lilith Festival della musica d'autrice è iniziata ieri nel Chiostro di Sant'Andrea. Fino all'8 agosto, la rassegna propone quindici appuntamenti tra concerti, teatro e incontri. L'apertura ha visto il duo Djas e Alice Nappi unire musica elettronica, sax e violino, valorizzando la pluralità di linguaggi delle musiciste.

La direzione artistica di Cristina Nicoletti e Sabrina Napoleone mira a offrire una «carrellata di linguaggi e generi esplorati dalle cantautrici e dalle musiciste». A Villa Bombrini sono attese Mille (30 luglio), Beth Orton (31 luglio), Sarafine (1° agosto) e Anna Von Hausswolff (8 agosto), oltre a numerosi altri eventi.

Una rassegna dedicata all’innovazione femminile nella musica

Il Lilith Festival è luogo di riflessione e vetrina per artiste. Sabrina Napoleone, ideatrice e direttrice artistica, chiarisce che, pur essendo un «festival della musica d'autrice», non è «di genere» in senso stretto. Si crede che esistano artiste capaci di esplorare «mondi sonori vastissimi», ed è fondamentale creare spazi dedicati a loro per favorire l'esempio reciproco e ispirare le più giovani.

Tra le novità spicca la convention nazionale Lilith Revolution, il 2 agosto a Villa Bombrini. L'evento affronterà la parità di genere in ambito musicale, promuovendo dialogo su inclusione e opportunità, con dj set e concerti.

Contesto, storia e rilevanza culturale della manifestazione

Nato a Genova quindici anni fa, il Lilith Festival è un riferimento per la valorizzazione delle artiste nel panorama musicale italiano. Il Chiostro di Sant'Andrea offre una cornice suggestiva, mentre Villa Bombrini a Cornigliano è polo culturale, ospitando eventi e favorendo l'incontro tra diverse realtà artistiche.

Nel tempo, il festival ha accolto numerose artiste, fungendo da laboratorio di sperimentazione e networking, in particolare per le giovani cantautrici. Il doppio palcoscenico tra Chiostro di Sant'Andrea e Villa Bombrini permette di raggiungere pubblici diversi e stimolare la contaminazione, evidenziando l'importanza della produzione femminile e la necessità di nuove opportunità di visibilità.