Lino Banfi, icona indiscussa del cinema e della televisione italiana, si appresta a celebrare un traguardo eccezionale: i suoi novant’anni. Nato ad Andria e registrato all’anagrafe l’11 luglio, l’attore pugliese si mostra in perfetta forma, rivelando di sentirsi pieno di energia e di proposte lavorative, più che a cinquant’anni. Per omaggiare questa importante ricorrenza, Rai1 dedicherà una serata speciale al maestro della risata con il docufilm autobiografico ‘Lino d’Italia – Storia di un itAlieno’, una produzione realizzata in collaborazione con Marco Spagnoli.

L’attore si racconta all'AdnKronos tra il docufilm Rai1, il desiderio di ruoli inediti e l’omaggio alla sua terra.

Un compleanno tra affetti e ricordi

Le celebrazioni per il compleanno di Banfi si divideranno tra momenti intimi e festeggiamenti con gli amici. L’11 luglio, giorno della sua registrazione anagrafica, l’attore festeggerà a Termoli, circondato dagli amici più cari. Due giorni prima, a Roma, è previsto un evento più raccolto, dedicato alla sua famiglia. In questo periodo di riflessione, Banfi non manca di ricordare con profondo affetto la moglie Lucia, scomparsa nel 2023, esprimendo il desiderio di rivivere la loro lunga storia d’amore. Un momento che sottolinea l’importanza dei legami familiari e delle radici personali nella vita dell’artista.

Nuove sfide e omaggi alla carriera

Nonostante una carriera ricca di successi, Lino Banfi guarda al futuro con entusiasmo e nuove aspirazioni. L’attore non esclude un possibile ritorno nella celebre serie televisiva ‘Un medico in famiglia’, che lo ha visto protagonista nel ruolo iconico di Nonno Libero. Inoltre, manifesta il desiderio di cimentarsi per la prima volta in un ruolo inaspettato: quello di un “cattivo”, distaccandosi dal suo consueto personaggio bonario che lo ha reso celebre. La sua lunga e prolifica carriera è celebrata non solo dal docufilm, ma anche da una graphic novel che ripercorre i suoi esordi, le difficoltà affrontate e il suo percorso artistico, mettendo in luce il lato umano dell’artista.

E per chi si interroga sul suo “segreto” di longevità, Banfi svela con un sorriso il suo elisir: la burrata, prelibatezza tipica della sua terra d’origine, Andria, che continua a gustare con immutato piacere.

Lino Banfi: una carriera tra commedia e televisione

Pasquale Zagaria, conosciuto dal grande pubblico come Lino Banfi, è senza dubbio uno degli attori più amati e riconoscibili del panorama italiano. Originario di Andria, ha iniziato il suo percorso artistico nel mondo del varietà, per poi affermarsi come protagonista indiscusso di numerose commedie cinematografiche che hanno segnato un’epoca. La sua popolarità è ulteriormente cresciuta grazie a ruoli televisivi indimenticabili, tra cui spicca quello di Nonno Libero in ‘Un medico in famiglia’.

Nel corso degli anni, la sua dedizione e il suo talento sono stati riconosciuti attraverso numerosi premi e omaggi, testimonianza di una lunga e apprezzata attività artistica che continua a ispirare e divertire generazioni di spettatori.