Dal 12 al 14 giugno 2026, le Giornate Europee dell’Archeologia (Gea) apriranno eccezionalmente oltre cento siti rappresentativi del patrimonio archeologico italiano. L'iniziativa, promossa dall’Istituto nazionale francese di ricerca archeologica preventiva con il patrocinio del Consiglio d’Europa, coinvolge tutte le regioni italiane, offrendo un'occasione unica per esplorare luoghi solitamente inaccessibili come cantieri di scavo, depositi, laboratori di restauro e archivi di documentazione. L'obiettivo è avvicinare il pubblico al “dietro le quinte” del lavoro archeologico, svelando la complessità della ricerca e il processo attraverso cui il passato prende forma.

Tra i numerosi siti che parteciperanno all’iniziativa figurano il Complesso monumentale del San Michele, l’area di San Vito e le Terme di Torre Paola a Roma; il teatro romano di Brescia; la Basilica di Vitruvio a Fano; la Necropoli di Sa Pala Larga a Bonorva; le mura tardo antiche di Parma; la Domus del Chirurgo a Rimini; i Magazzini a Pozzuoli e il Parco dei Tauriani a Palmi. Il Complesso monumentale del San Michele a Roma sarà il cuore istituzionale della manifestazione, ospitando dal 12 giugno, per due giorni, tavole rotonde, dibattiti e incontri volti a rendere il patrimonio archeologico un bene condiviso e maggiormente conosciuto.

Il tema "Archeologia in corso" e la scoperta del mestiere

Il tema centrale di Gea 2026, “Archeologia in corso”, pone l’accento sul processo della ricerca, valorizzando le attività di indagine ancora in svolgimento.

L'intento è invitare i visitatori a scoprire come le storie del passato prendono forma e come si costruiscono le conoscenze sui reperti rinvenuti nei nuovi scavi. Il programma prevede laboratori, concerti, visite guidate tenute da esperti, dibattiti e tavole rotonde, tutti eventi pensati per diffondere la consapevolezza e il valore sociale del patrimonio del nostro territorio.

Luigi La Rocca, capodipartimento per la Tutela del patrimonio culturale, ha commentato: “Grazie alle Soprintendenze apriamo i siti generalmente inaccessibili al pubblico e mostriamo attraverso i cantieri la complessità del lavoro archeologico, i tempi, i costi, i ‘disagi’ che creano ma che permettono di raccontare la storia di un Paese”.

Mirella Serlorenzi, direttrice dell’Istituto Centrale per l’archeologia, ha sottolineato come molti scavi, specialmente a Roma, possano creare disagi ai cittadini, definendoli “opere spesso incomprensibili, quasi fastidiose”. L’iniziativa mira proprio ad “avvicinare le persone alla loro comprensione e portarli ad assistere con la guida di esperti a tutti i processi per capire meglio come funziona il lavoro dell’archeologo”.

Il Complesso del San Michele e la vasta partecipazione nazionale

L’inaugurazione delle Giornate Europee dell’Archeologia si terrà il 12 giugno al Complesso monumentale del San Michele a Roma. Questo luogo, solitamente poco conosciuto, si trasformerà per due giorni in uno spazio vivo di confronto tra ricerca, istituzioni e cittadini, ospitando quattro tavole rotonde.

Annalisa Falcone dell’Istituto centrale per l'archeologia ha spiegato che l’edizione 2026 racconterà i cantieri in tutta Italia, partendo proprio dal San Michele, e illustrerà l’attività quotidiana degli archeologi, dalle ricerche agli scavi, dall’archiviazione alle visite guidate.

Le Giornate Europee dell’Archeologia, nate in Francia nel 2010, coinvolgono oggi oltre trenta Paesi. In Italia, la partecipazione è estesa a tutte le regioni, grazie al coinvolgimento delle Soprintendenze, degli uffici ministeriali, delle università, degli enti locali e delle associazioni. Questa sinergia permette l'apertura di oltre trenta cantieri in corso d’indagine, offrendo al pubblico l'opportunità di comprendere la complessità della tutela e valorizzazione dei beni archeologici italiani.