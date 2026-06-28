I Giardini del Frontone di Perugia hanno ospitato, nella serata del 27 giugno 2026, il debutto nazionale del tour estivo dei Litfiba, intitolato “Quarant’anni di 17 Re”. Il concerto, quarta serata del festival musicale “L’Umbria che Spacca”, ha segnato l’attesissimo ritorno sul palco della formazione originale della band fiorentina degli anni ’80: Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo. L’evento ha celebrato l’album del 1986, “17 Re”, riconosciuto come una pietra miliare del rock italiano ed europeo.

Davanti a 3.500 spettatori, molti dei quali giunti anche da fuori regione, i Litfiba hanno proposto una scaletta serrata di ventiquattro brani.

L’esibizione ha spaziato dall’oscurità post-punk di pezzi come “Febbre” e la stessa title-track “17 Re”, fino ai grandi classici storici eseguiti nei bis, tra cui “Istanbul”, “Santiago”, “Tex” e “Cangaceiro”.

Il ritorno dei Litfiba e l’energia del pubblico

Durante il concerto, carico di energia, il leader della band, Piero Pelù, non ha risparmiato critiche su temi d'attualità. Dal palco, ha attaccato il governo Meloni e la “superficialità della musica attuale”, lamentando il silenzio dei colleghi intellettuali e musicisti. Pelù ha dichiarato: “Oggi troppi artisti si cagano in mano per dire che la pace è l’unica vittoria”, sottolineando l'impegno sociale che da sempre contraddistingue la band. Sul finale, Pelù ha scherzato con il pubblico: “Non so perché siete stati qua stasera, ma forse era per vedere se ancora riusciamo a stare su un palco”, una battuta seguita da un lungo applauso che ha confermato il calore dei fan.

L’evento di Perugia ha dato il via a un tour di venti date in tutta Italia, con la formazione storica che celebrerà i quarant’anni dell’album “17 Re” in diverse città e festival di rilievo.

“17 Re”: un album iconico del rock italiano

Il tour prende il nome dall’album doppio “17 Re”, pubblicato nel 1986 come secondo capitolo di una trilogia dedicata alle vittime del potere. Riconosciuto come il primo vero album new wave in Italia, “17 Re” ha consacrato i Litfiba a livello nazionale ed europeo. Il disco mantiene tuttora un forte impatto musicale e culturale, capace di attraversare le generazioni.

La scelta di riproporre la formazione originale per questa tournée è un evento atteso da appassionati storici e nuove generazioni.

Ciò testimonia la longevità e la rilevanza dei Litfiba nel panorama musicale italiano. Il concerto di Perugia, accolto con entusiasmo, è stato un omaggio al passato della band e una dimostrazione della capacità del rock nazionale di dialogare con il pubblico attraverso musica e impegno civile.

Il festival “L’Umbria che Spacca”, che anima la scena culturale di Perugia, si conferma un crocevia per appuntamenti musicali di spicco, coinvolgendo un vasto pubblico. L’evento dedicato ai Litfiba si distingue già come uno dei momenti più rilevanti dell’edizione 2026.