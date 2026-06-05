Il volume “Lo stile eterno. Gli accessori dell’eleganza maschile” offre una nuova prospettiva editoriale sul raffinato universo della moda maschile. Pubblicato da Marsilio Editori nel giugno 2026 e curato dalla Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte, il libro è firmato dal giornalista Gian Luca Bauzano. Con 288 pagine e 120 illustrazioni a colori, è disponibile a 38 euro. L’opera si propone come una galleria di ritratti di figure che hanno plasmato lo stile maschile contemporaneo e storico, tra cui Domenico Dolce, Stefano Gabbana e l’imprenditore Matteo Marzotto.

L’intento del volume è introdotto dalla celebre citazione di Oscar Wilde: “Una cravatta ben annodata è il primo passo serio nella vita”, evidenziando la centralità degli accessori. Bauzano dedica spazio a personalità emblematiche: i maestri sartori Gaetano Aloisio e Carlo Andreacchio, il designer Jonathan Bailey, l’ex presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana Mario Boselli, il rinomato Roberto Capucci, il collezionista Giuseppe Iannaccone e l’artista del cappello Stephen Jones. Il testo analizza in dettaglio accessori fondamentali come camicie, cravatte, papillon, pochette, boutonnière, gemelli, guanti, cappelli, bastoni e ombrelli, sottolineandone i caratteri distintivi e le valenze simboliche.

Protagonisti e Dettagli: L'Essenza dello Stile

L’opera di Bauzano mette in risalto designer e sarti che hanno costruito la loro reputazione sull’attenzione ai dettagli. Figure come Dolce e Gabbana, noti per reinterpretare i codici classici della moda italiana, e Matteo Marzotto, testimoniano una tradizione in continua evoluzione. Maestri come Gaetano Aloisio e Carlo Andreacchio preservano le tecniche sartoriali, arricchendo il volume di una dimensione artigianale. Accanto a loro, personalità creative quali Jonathan Bailey e Stephen Jones illustrano l’importanza della sperimentazione, specialmente negli accessori come il cappello.

L’accostamento di protagonisti storici e contemporanei offre una prospettiva completa, delineando un racconto in cui l’eleganza maschile emerge dall’analisi dell’accessorio.

Quest’ultimo è inteso non solo come ornamento, ma come profonda espressione di stile e identità personale. Il focus su elementi quali camicia, gemelli, guanti o bastone rivela come questi non siano semplici dettagli, bensì segni distintivi di una radicata cultura dell’eleganza.

Eleganza Italiana: Tradizione e Futuro

Il tema dell'eleganza maschile si intreccia con la ricca storia e la rinomata tradizione sartoriale italiana. Eventi come Altaroma hanno valorizzato nomi storici e contemporanei dell’alta moda maschile, da Mariano Rubinacci, apprezzato per il suo gusto raffinato, a marchi come Litrico e Piattelli, che hanno vestito attori e figure di spicco. Le loro testimonianze evidenziano una costante ricerca di equilibrio tra innovazione e tradizione, tra attenzione al dettaglio e armonia complessiva dell’abito.

I maestri del settore spesso sottolineano che la vera eleganza risiede nella sobrietà e nella naturalità. Abiti destrutturati, tessuti pregiati, tonalità classiche e accessori distintivi dimostrano come lo stile maschile si rinnovi rispettando un codice che pone al centro la personalità di chi indossa l’abito. Le storie raccolte confermano che, anche in un’epoca di rapidi cambiamenti, la cultura della cura sartoriale rimane un punto di riferimento essenziale.

I contributi di figure come Roberto Capucci e il dialogo tra generazioni di creativi e artigiani raccontano una realtà in cui il Made in Italy mantiene la sua attrattiva globale, e l’accessorio maschile continua a essere celebrato come emblema di gusto individuale e patrimonio culturale.