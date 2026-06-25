A Roma è stata presentata la quarantaseiesima edizione della Guida ai Locali Storici d'Italia. Il volume, gratuito e costantemente aggiornato, narra la storia nazionale attraverso le esperienze offerte da oltre due secoli in caffè, alberghi e ristoranti che hanno plasmato il tessuto culturale e sociale del Paese. Questa nuova edizione si distingue per il tema "Tra battaglie e bottiglie", un itinerario che intreccia il percorso storico italiano con quello dei suoi locali più prestigiosi e delle bevande tradizionali, veri e propri simboli dei territori.

Aggiornata ogni due anni, la guida si ispira, nel suo formato tascabile e nei disegni fatti a mano, alle storiche pubblicazioni del Grand Tour. L'obiettivo principale è offrire uno strumento accessibile e dettagliato per riscoprire il ricco patrimonio culturale e identitario custodito nei locali storici italiani, includendo anche presenze internazionali di rilievo come il Caffè Reggio di New York o il Gran Café al Porto di Lugano. Questi luoghi, che nel tempo hanno ospitato artisti, sovrani, scienziati e uomini di Stato, sono oggi celebrati come custodi di memoria e identità culturale.

Itinerario tra locali iconici, tradizioni e prodotti d'eccellenza

La guida svela storie e aneddoti legati ad alcuni dei locali più rappresentativi della penisola.

Tra questi spiccano il Royal Victoria Hotel di Pisa, nato come antica locanda dei vinaioli medievali; l’Ostaria Antico Dolo di Venezia, legata alla nascita del Select, l’aperitivo veneziano; e il celebre Camparino in Galleria di Milano, divenuto emblema dell’aperitivo italiano moderno. Ampio spazio è dedicato anche alle specialità artigianali custodite in questi luoghi, come il limoncello dell’Antico Francischiello da Peppino di Massa Lubrense, il ‘Comoncello’ del Grand Hotel Villa Serbelloni sul lago di Como, oltre ai tradizionali rosoli siciliani e ai nocini delle terre padane.

Non solo prodotti, la guida valorizza anche le storie intrecciate con gli eventi storici italiani. Viene ricordata, ad esempio, la funzione del Ponte Vecchio di Bassano del Grappa e della storica Distilleria Nardini come punti di ristoro per i soldati durante la Grande Guerra.

Vengono inoltre citati prodotti come i vini eroici della Valle d’Aosta o il Moscatello di Taggia, conosciuto storicamente come il "vino dei Papi". Attraverso questi itinerari e approfondimenti, il volume ricostruisce un mosaico di racconti dove la cultura dell’ospitalità italiana si fonde con la memoria collettiva e le vicende del territorio.

Origini, evoluzioni e rilevanza del progetto Locali Storici d’Italia

La Guida ai Locali Storici d’Italia è stata concepita con l’intento di valorizzare quei luoghi che hanno ospitato incontri tra artisti, letterati, politici, musicisti e personaggi illustri, preservando arredi, documenti e tradizioni autentiche. Il progetto stabilisce precisi criteri di selezione, basati sulla continuità aziendale, sulla conservazione dei locali e sul loro valore storico, artistico e documentario.

Ogni esercizio selezionato è presentato attraverso schede dettagliate, repertori fotografici e approfondimenti, con aggiornamenti che nel tempo hanno esteso la copertura anche a locali oltre i confini italiani.

Questa pubblicazione non si limita a preservare la memoria dei luoghi storici, ma ne incentiva la frequentazione, rafforzando il senso di appartenenza a una tradizione condivisa. La continuità del progetto, la sua costante crescita in termini di adesioni e il vivo interesse del pubblico rendono la Guida un strumento di promozione culturale e turistica unico nel suo genere, capace di narrare la ricchezza del patrimonio italiano attraverso le storie di chi, con passione e dedizione, custodisce riti e sapori del passato.