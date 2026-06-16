Il Locarno Film Festival si prepara a celebrare Asia Argento, attrice, cineasta e musicista italiana, conferendole il prestigioso Life Achievement Award. La cerimonia di premiazione si terrà giovedì 13 agosto 2026 sul palco di Piazza Grande, cuore pulsante della manifestazione giunta alla sua 79esima edizione. L'omaggio ad Argento sarà arricchito dalla presentazione del film La Muerte No Tiene Dueño di Jorge Thielen Armand, pellicola acclamata alla Quinzaine des cinéastes durante l'ultimo Festival di Cannes.

Giona A. Nazzaro, direttore artistico del Festival, ha sottolineato l'unicità del percorso artistico di Argento, definendola un'artista “che ha saputo sempre andare al di là degli schemi, mettendosi ostinatamente in discussione e rischiando in prima persona”.

Nazzaro ha evidenziato come la sua “vocazione artistica radicale” le abbia permesso di esplorare “i limiti e le possibilità del cinema, sia come interprete sia come regista”, incarnando “un’inquietudine vitale e generosa che si offre come la rappresentazione più icastica di tutto quel che il cinema può ancora offrire”. La 79esima edizione del Locarno Film Festival si svolgerà dal 5 al 15 agosto 2026.

Il percorso artistico di Asia Argento

La carriera di Asia Argento è stata caratterizzata da scelte audaci e interpretazioni intense, sia davanti che dietro la macchina da presa. Questo riconoscimento del Locarno Film Festival celebra un percorso di coraggio e innovazione. Argento, in un'intervista a Cannes in occasione della presentazione di La Muerte No Tiene Dueño, ha riflettuto sulla sua immagine pubblica, ammettendo che “è molto difficile assegnarmi un ruolo.

Capisco che forse faccio paura”. Ha spiegato di non aver mai frequentato i “salottini” del cinema per timidezza, non per snobismo. Tuttavia, ha espresso speranza per il futuro, notando che “le cose stanno cambiando, perché il cinema cambia ed evolve. E forse anche io oggi sono più aperta, meno intimidatoria rispetto al passato”. Figlia d'arte, ha ereditato la passione dal padre Dario Argento, distinguendosi per la costante ricerca di nuove forme espressive in produzioni italiane e internazionali.

“La Muerte No Tiene Dueño”: trama e ruolo di Argento

Il film La Muerte No Tiene Dueño, presentato a Locarno, vede Asia Argento nel ruolo di Caro, una donna tormentata che fa ritorno in Venezuela per vendere la piantagione di cacao ereditata dal padre.

La trama si sviluppa attorno all'occupazione della villa di famiglia da parte degli ex dipendenti, guidati da Sonia, portando a uno scontro violento che diviene una metafora delle profonde contraddizioni sociali venezuelane, tra eredi proprietari e popolazione indigena.

Il regista Jorge Thielen Armand ha rivelato di aver scelto Asia Argento d'istinto, colpito da “qualcosa nei suoi occhi”. Ha elogiato la sua dedizione, definendola “una persona davvero speciale con cui lavorare, una collaboratrice eccezionale”. Per calarsi nel personaggio, Argento ha vissuto un mese in Venezuela prima delle riprese, imparando lo spagnolo e contribuendo attivamente alla costruzione di Caro. Questa intensa collaborazione tra attrice e cineasta ha dato vita a un personaggio complesso, che esplora limiti emotivi e sociali, confermando la versatilità e la profondità artistica di Asia Argento nel panorama cinematografico contemporaneo.