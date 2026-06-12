Oltre 40 artisti italiani e internazionali, 21 appuntamenti distribuiti in dieci comuni pugliesi e una proposta musicale capace di attraversare generazioni e generi diversi: dal 18 giugno al 2 settembre torna il Locus Festival, giunto alla sua 22ª edizione.

Un festival diffuso tra musica e territorio

L’edizione 2026 amplia ulteriormente i propri confini, coinvolgendo nuove località come Ostuni e le Grotte di Castellana, e consolidando il suo ruolo di appuntamento culturale di riferimento per l’estate pugliese.

La manifestazione è stata presentata nella sede della Presidenza della Regione Puglia dal presidente Antonio Decaro e da Vincenzo Bellini, amministratore di Bass Culture, società organizzatrice dell’evento.

A guidare il cartellone di quest’anno è il concept "Don't play what's there. Play what's not there", celebre esortazione del trombettista americano Miles Davis, scelta in occasione del centenario della sua nascita.

Il programma ospiterà grandi nomi della scena internazionale come David Byrne, John Legend, i Kneecap e The Orb, accanto ad alcuni tra gli artisti italiani più apprezzati, tra cui Mannarino, Frah Quintale, Fulminacci, Daniele Silvestri, Vinicio Capossela e Ditonellapiaga.

Gli appuntamenti principali e la crescita del Locus

Il festival prenderà il via il 18 giugno all’Eremo Club di Molfetta con il concerto dei Kneecap. Tra gli eventi più attesi figura l’unica data italiana del nuovo progetto di David Byrne, Who Is the Sky?

, in programma il 23 giugno alla Fiera del Levante di Bari.

Nel corso dell’estate il Locus toccherà luoghi simbolo del territorio pugliese, dal Castel del Monte di Andria alla Tenuta Bocca di Lupo, fino alle Grotte di Castellana, che ospiteranno il 6 agosto Alberto Ferrari, voce dei Verdena e di I Hate My Village.

Molti degli artisti italiani si esibiranno invece nella Masseria Ferragnano di Locorotondo, cuore storico della manifestazione, dove saliranno sul palco Mannarino, Fulminacci, Daniele Silvestri e Vinicio Capossela. Grande attesa anche per il primo concerto all’alba della storia del festival: il 15 agosto sarà Cosmo a esibirsi nel Parco Naturalistico e Archeologico di Santa Maria di Agnano, a Ostuni.

"Locorotondo rimane il nostro fulcro - ha dichiarato Vincenzo Bellini - quando abbiamo iniziato nel 2005 c'era solo un hotel a due stelle. Poi abbiamo trainato l'aumento dei pernottamenti e dei turisti che visitano Locorotondo e i dintorni. Ma questa edizione tocca più province ed eccellenze pugliesi, per costruire un sinonimo: Locus equivale a Puglia, a musica ed estate".

Un percorso che conferma la vocazione del festival a coniugare musica, valorizzazione del territorio e promozione turistica, trasformando la rassegna in uno degli appuntamenti più riconoscibili del panorama culturale del Sud Italia.