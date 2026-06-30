L’Orchestraccia e gli artisti del Puff, in stretta collaborazione con l’Associazione Lando Fiorini per la Romanità, si preparano a celebrare la cultura e le tradizioni della capitale con una serata indimenticabile di musica e cabaret. L’appuntamento è fissato in Piazzale delle Gardenie, a Roma, per un evento che promette di animare il cuore di Centocelle. La manifestazione, giunta con successo alla sua seconda edizione, gode del patrocinio e del finanziamento del Municipio V di Roma Capitale, confermando il suo valore culturale e sociale. Sul palco, attesissimo, ci sarà Marco Conidi con la sua Orchestraccia, affiancato da numerosi altri artisti di spicco della scena romana, pronti a regalare al pubblico momenti di puro divertimento e buonumore.

La serata sarà condotta con maestria da Francesco Fiorini, figlio dell'indimenticabile Lando Fiorini, affiancato quest'anno dal comico Marco Capretti, un volto noto e apprezzato dal pubblico romano per la sua comicità intelligente e la grande versatilità artistica.

Un tributo vibrante alla romanità più autentica

Questa iniziativa è stata concepita per valorizzare e celebrare la romanità in tutte le sue sfaccettature, attraverso spettacoli che fondono sapientemente musica, teatro e cabaret. Gli artisti coinvolti offriranno al pubblico due ore di puro intrattenimento, alternando esibizioni musicali coinvolgenti a sketch comici esilaranti, il tutto in un'atmosfera che richiama la ricca e vivace tradizione popolare della capitale.

L'evento in Piazzale delle Gardenie si inserisce in un calendario estivo particolarmente nutrito e ambizioso, che porterà l'Associazione Lando Fiorini in un tour attraverso i comuni più suggestivi del Lazio. Tra le tappe previste figurano Albano Laziale, Tivoli e Subiaco, con l'obiettivo primario di mantenere viva e diffondere l'eredità artistica e culturale che Lando Fiorini ha lasciato in dono a Roma e non solo.

Il tour estivo: un viaggio itinerante nella cultura popolare

Il tour estivo dell'Associazione Lando Fiorini e del Puff prenderà il via con un'apertura d'eccezione, 'A tutto Puff', che si terrà nel suggestivo scenario del Castello di Santa Severa. Questa ricca carrellata di eventi proseguirà poi con appuntamenti che vedranno protagonisti artisti di grande talento come Beba Albanesi, La Banda di Beba, I Sequestrattori e Marco Passiglia, che porteranno la loro arte nelle piazze, nei teatri all'aperto e nei luoghi della cultura del Lazio.

Ogni tappa di questo programma diffuso mira a promuovere la cultura romana in ogni suo aspetto, offrendo al pubblico eventi a ingresso libero e aperti a tutti. L'intento è quello di rafforzare il senso di comunità, valorizzare gli spazi pubblici e rendere la tradizione popolare accessibile a un vasto pubblico, dalle famiglie ai giovani e agli anziani. Il sostegno e il contributo delle istituzioni locali, come il Municipio V di Roma, sottolineano l'importanza cruciale di queste iniziative per la vitalità culturale dei quartieri e per l'inclusione sociale, trasformando le piazze in veri e propri centri di incontro, svago e condivisione durante il periodo estivo.

Lando Fiorini: una memoria viva e un patrimonio culturale

Lando Fiorini è stato una figura emblematica e un interprete simbolo della canzone romana, la cui voce e il cui carisma hanno segnato un'epoca. Fu anche il fondatore dello storico Teatro Puff, un punto di riferimento per la comicità e la musica della capitale. La sua preziosa eredità artistica e il suo profondo amore per Roma vengono oggi portati avanti con dedizione dal figlio Francesco e dall'Associazione a lui intitolata. Attraverso una serie di eventi e iniziative culturali, l'associazione si impegna a mantenere viva la memoria di Lando Fiorini e a promuovere la cultura popolare della capitale, perpetuando lo spirito, i valori e l'autentica romanità che egli ha sempre difeso e amato.

È un modo per raccogliere idealmente il testimone di quella storia e continuare a raccontarla, guardando avanti e facendo vivere ciò che ha costruito: un patrimonio di cultura popolare, tradizione e amore per Roma che appartiene a tutti.