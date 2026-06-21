L'Orto Botanico di Roma si arricchisce di un nuovo, significativo spazio: la Serra della Biodiversità Tropicale, inaugurata il 18 giugno 2026. Questa moderna struttura, situata nell'area retrostante la storica Fontana dei Tritoni, all'interno del suggestivo complesso di Villa Corsini, alle pendici del Gianicolo, rappresenta un passo avanti nella tutela e nello studio delle specie vegetali più esotiche. L'apertura è frutto di una fondamentale collaborazione con Antoniodeluca© Farms Inc., azienda di riferimento a livello internazionale nella produzione e distribuzione di piante tropicali e subtropicali, segnando l'avvio di un impegno congiunto per la valorizzazione della biodiversità vegetale.

Il nuovo spazio è concepito come una piattaforma permanente con finalità scientifiche, espositive e didattiche. Il suo obiettivo primario è ampliare la già ricca collezione dell'Orto Botanico, offrendo al contempo nuove e preziose opportunità di ricerca avanzata. Particolare attenzione sarà dedicata al ruolo cruciale delle piante tropicali nella mitigazione dell'inquinamento atmosferico, un tema di grande attualità e rilevanza ambientale. La serra ospiterà una vasta gamma di specie, incluse quelle ornamentali, medicinali e di interesse industriale. La collezione sarà costantemente aggiornata grazie all'introduzione di nuove varietà, alcune delle quali verranno donate da Antoniodeluca© Farms Inc.

per arricchire le collezioni permanenti dell'istituzione romana.

L'Orto Botanico di Roma: un centro di eccellenza per la natura

Afferente alla Sapienza Università di Roma, l'Orto Botanico di Roma si conferma come uno dei principali giardini scientifici italiani. La sua posizione strategica nel cuore della città storica, all'interno del complesso di Villa Corsini, lo rende un punto di riferimento non solo per la conservazione della biodiversità vegetale, ma anche per l'educazione ambientale. Le sue collezioni botaniche sono di rilievo internazionale, comprendendo specie provenienti da numerosi ecosistemi e diverse aree geografiche del mondo. Oltre alle attività di conservazione e catalogazione, l'Orto Botanico promuove con regolarità iniziative aperte al pubblico, favorendo un proficuo dialogo tra il mondo scientifico e la cittadinanza, e rafforzando la sua funzione pubblica quale luogo di incontro tra scienza, società e tutela della natura.

Attraverso le sue collezioni specialistiche e un ricco calendario di eventi, l'Orto Botanico si distingue nella valorizzazione del patrimonio naturale. L'inaugurazione della Serra della Biodiversità Tropicale si inserisce perfettamente in questo contesto, aprendo nuove prospettive per la ricerca e la didattica, e offrendo concrete possibilità di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali contemporanee. Questo nuovo spazio rafforza ulteriormente il ruolo dell'istituzione come polo di riferimento per lo studio e la divulgazione scientifica.

La sinergia con Antoniodeluca© Farms per le collezioni tropicali

La creazione della Serra della Biodiversità Tropicale sancisce la prima collaborazione formale tra l'Orto Botanico di Roma e Antoniodeluca© Farms Inc.

. L'azienda, riconosciuta a livello internazionale per la sua expertise nella produzione e valorizzazione delle specie tropicali e subtropicali, apporterà un contributo determinante all'arricchimento delle collezioni e agli aggiornamenti periodici delle varietà coltivate. Le donazioni programmate e la condivisione di buone pratiche agricole favoriranno inoltre la diffusione di metodologie avanzate per la gestione delle piante tropicali, anche in contesti climatici temperati.

Questa iniziativa congiunta getta le basi per lo sviluppo di un polo espositivo e di ricerca orientato sia alla comunità accademica sia ai visitatori. L'obiettivo è esplorare e divulgare gli effetti positivi che le specie vegetali tropicali possono offrire nell'affrontare emergenze ambientali cruciali, come l'inquinamento atmosferico.

La presenza della nuova serra, in un contesto storico e paesaggistico di elevato pregio come Villa Corsini, testimonia l'impegno dell'Orto Botanico nel rafforzare la sua missione di promozione della scienza, della cultura e della tutela ambientale per un pubblico sempre più ampio e consapevole.