Il California Science Center di Los Angeles si prepara a un evento storico: il 13 novembre 2026 aprirà il Samuel Oschin Air and Space Center, la nuova ala che ospiterà lo Space Shuttle Endeavour. L'esposizione è unica al mondo: l'Endeavour è stato rimontato e posizionato in verticale, in configurazione di lancio, alto quasi sessanta metri. Sotto una struttura di oltre 18.500 metri quadrati, i visitatori ammireranno l'intero sistema di lancio, completo di razzi ausiliari e del serbatoio esterno arancione, alto 47 metri.

Jeffrey Rudolph, presidente del California Science Center, ha evidenziato l'esclusività dell'allestimento.

A differenza di altri musei che espongono navette sorelle – Discovery a Washington D.C., Atlantis in Florida, Enterprise a New York – solo a Los Angeles sarà visibile uno Space Shuttle autentico pronto al decollo. La realizzazione è stata possibile grazie al contributo finanziario della fondazione Samuel Oschin, guidata dalla moglie Lynda.

Storia e arrivo dell'Endeavour a Los Angeles

L’Endeavour, quinto shuttle NASA, ha operato dal 1992 al 2011, trasportando circa duecento astronauti. Tra questi, due italiani: Umberto Guidoni (primo europeo alla Stazione Spaziale Internazionale nel 2001) e Roberto Vittori (ultima missione nel 2011). Entrambi sono stati invitati all’inaugurazione.

Il suo arrivo a Los Angeles nel 2012, dal Kennedy Space Center, fu spettacolare.

Trasportato da un Boeing 747 modificato, il lento trasferimento stradale fu seguito da migliaia di persone. Nel 2016 giunse il serbatoio esterno (ET-94), e nel 2023 i razzi ausiliari. L'assemblaggio verticale, durato sei mesi, ha richiesto quattro anni di lavori e un investimento di 410 milioni di dollari.

Un'esperienza immersiva e accessibile

Il Samuel Oschin Air and Space Center, il più grande ampliamento del California Science Center, si sviluppa su venti piani per accogliere la navetta. Oltre all'Endeavour, il centro ospita oltre cento reperti aerospaziali e installazioni interattive. I visitatori potranno vivere esperienze come un ascensore panoramico, uno scivolo che simula il rientro atmosferico, una replica della cabina di pilotaggio, simulatori di atterraggio e pneumatici originali dell’ultima missione.

L'accessibilità è un pilastro: l’ingresso sarà gratuito, previa prenotazione online, rendendo l'esperienza disponibile a un vasto pubblico. La posizione del museo, ben servita dai mezzi pubblici, facilita l'accesso. Il California Science Center, con 1,6 milioni di visitatori annuali, si attende che questa nuova offerta attrarrà un pubblico più ampio, stimolando la curiosità scientifica.

L'eredità di Endeavour: ispirazione per il futuro

Jeffrey Rudolph ha sottolineato come l'esposizione dell'Endeavour sia una fonte di ispirazione per future generazioni di scienziati e ingegneri, per comprendere come il primo veicolo spaziale riutilizzabile abbia ampliato la capacità umana di vivere e lavorare nell’orbita terrestre, gettando le basi per missioni ambiziose.

Lynda Oschin ha espresso la convinzione che i visitatori saranno profondamente emozionati e orgogliosi. Il centro, con tre aree tematiche (aeronautica, esplorazione spaziale, sistema Shuttle), mira a trasmettere i valori e l'eredità del programma, evidenziando i progressi nella diversità degli astronauti. L'Endeavour, nella sua nuova casa, stimolerà la curiosità delle nuove generazioni di esploratori, in un'era di programmi come Artemis per il ritorno sulla Luna.