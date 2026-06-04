Non solo musica: Luca Carboni celebra un nuovo significativo traguardo con la sua autobiografia, “Luca non parlava mai”. Pubblicata da SEM, l'opera ha rapidamente conquistato il primo posto nella classifica dei libri più venduti nella categoria Varia, grazie a un inarrestabile passaparola tra i lettori. Uscito il 12 maggio, il volume ripercorre il percorso umano e artistico del cantautore bolognese, intessendo ricordi, incontri e luoghi che hanno profondamente segnato la sua esistenza. Il libro offre il ritratto di un artista schivo ma capace di lasciare un segno indelebile nella canzone italiana.

Archiviato il successo editoriale, Carboni si prepara a tornare sul palco con “RIO ARI O LIVE”, il tour estivo che da luglio a settembre 2026 lo vedrà protagonista in tutta Italia. Le tappe si snoderanno tra festival, anfiteatri e scenari storici, offrendo al pubblico un'esperienza unica. La partenza è fissata per il 7 luglio all’Arena del Mare di Genova, mentre il gran finale è previsto a metà settembre allo Sferisterio di Macerata.

Lo spettacolo è concepito come un viaggio immersivo tra musica, parole e immagini. Carboni alternerà i grandi successi del suo vasto repertorio a momenti più raccolti e acustici, creando un'atmosfera intima e coinvolgente. Il titolo del tour, “Rio Ari O”, è un richiamo al celebre vocalizzo che apre “Ci stiamo sbagliando ragazzi”, brano d’esordio contenuto nel suo primo album “…Intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film”.

Questo vocalizzo è diventato negli anni uno dei segni distintivi dell’universo creativo del cantautore.

La Band di “RIO ARI O LIVE”

Ad accompagnare Luca Carboni sul palco sarà una band di otto musicisti di grande esperienza. La formazione include Antonello Giorgi alla batteria, Mauro Patelli alle chitarre, Ignazio Orlando al basso, Antonello D’Urso alla chitarra e direzione musicale, Fulvio Ferrari al pianoforte, tastiere e sequenze, Gabriele Miceli alle chitarre, Fabrizio Luca alle percussioni e Andrea Ferrario ai fiati e tastiere.

Le Date del Tour Estivo 2026

LUGLIO:

07 LUGLIO, GENOVA, Arena del Mare – Porto Antico

10 LUGLIO, CODROIPO (UD), Villa Manin Estate – Villa Manin

11 LUGLIO, MAROSTICA (VI), Marostica Summer Festival Volksbank – Piazza Castello

14 LUGLIO, CERVIA (RA), Piazza Garibaldi

17 LUGLIO, MODENA, Jazz Open Modena – Piazza Roma

18 LUGLIO, CERVERE (CN), Anima Festival – Anfiteatro dell’Anima

24 LUGLIO, PRATOLINO (FI), Musart Festival – Parco Mediceo

26 LUGLIO, CERNOBBIO (CO), Lake Sound Park – Villa Erba

AGOSTO:

01 AGOSTO, PESCARA, Zoo Music Fest – Porto Turistico

05 AGOSTO, ALGHERO (SS), Alguer Summer Festival, Anfiteatro Ivan Graziani

09 AGOSTO, TAORMINA (ME), Teatro Antico

10 AGOSTO, PALERMO, Teatro di Verdura

18 AGOSTO, FORTE DEI MARMI (LU), Villa Bertelli

21 AGOSTO, TRANI (BAT), Piazzale Santa Maria Colonna

22 AGOSTO, LECCE, Cave del Duca

30 AGOSTO, TRENTO, Trento Live Fest

SETTEMBRE:

02 SETTEMBRE, MANTOVA, Mantova Summer Festival – Esedra Palazzo Te

04 SETTEMBRE, BRESCIA, Piazza della Loggia

10 SETTEMBRE, CASERTA, Reggia – Piazza Carlo di Borbone

13 SETTEMBRE, MACERATA, Sferisterio

Per rimanere aggiornati sulle novità e interagire con l'artista, è possibile seguire Luca Carboni sui canali social ufficiali: @lucacarboniofficial.