Il capolavoro di Gaetano Donizetti, la 'Lucia di Lammermoor', torna in scena al Teatro alla Scala di Milano dal 26 giugno al 17 luglio 2026. Questa attesa ripresa vede l'allestimento storico firmato dal regista e scenografo Yannis Kokkos, con la direzione d'orchestra affidata a Speranza Scappucci. L'opera, assente dal cartellone scaligero dal 2019, segna un importante ritorno per uno dei titoli più amati del repertorio romantico italiano e della stagione della Scala, colmando una lacuna significativa per il pubblico internazionale e italiano. Protagonista nel ruolo di Lucia è il soprano Rosa Feola, affiancata da Boris Pinkhasovich nel ruolo di Enrico.

Il nuovo ciclo di rappresentazioni, che prende il via il 26 giugno, esplora la vicenda di Lucia, una giovane donna costretta a un matrimonio imposto. Il dramma mette in luce il profondo conflitto tra il desiderio individuale e le stringenti convenzioni sociali, culminando nella celebre scena della follia. Questa viene interpretata come un potente momento di rottura e di affermazione personale. La regia di Yannis Kokkos imprime alla narrazione un forte impatto visivo, attraverso atmosfere cupe e paesaggi evocativi che richiamano le lande scozzesi, come descritte nell'opera originaria di Salvatore Cammarano, basata sul romanzo "The Bride of Lammermoor" di Walter Scott.

Il ritorno di un classico tra tradizione e attualità

Il ritorno della 'Lucia di Lammermoor' alla Scala si inserisce in una programmazione che valorizza i grandi titoli della tradizione lirica. Il Teatro alla Scala, riconosciuto come punto di riferimento mondiale per l'opera, conferma così la sua attenzione ai capolavori romantici, garantendo un'elevata qualità artistica anche grazie alla presenza sul podio di Speranza Scappucci. La scelta di riproporre la regia classica di Yannis Kokkos sottolinea il legame della Scala con la propria storia recente, offrendo agli spettatori un'esperienza consolidata ma sempre coinvolgente sia dal punto di vista visivo che musicale.

La scenografia si distingue per il suo realismo evocativo, con elementi che richiamano in modo suggestivo i paesaggi scozzesi e la natura drammatica della trama.

L'interpretazione di Rosa Feola, considerata tra le voci di riferimento nel repertorio belcantistico, conferisce ulteriore spessore a questa produzione. L'allestimento vede la partecipazione di un cast internazionale di alto livello, celebrando il ritorno di un'opera attesa dopo la sua assenza dalle scene scaligere.

La storia e il successo della 'Lucia di Lammermoor' alla Scala

Composta nel 1835, la 'Lucia di Lammermoor' è annoverata tra i massimi esempi dell'opera romantica italiana e rappresenta uno dei vertici della produzione di Gaetano Donizetti. Ambientata in Scozia, la trama narra il tragico amore tra Lucia Ashton ed Edgardo di Ravenswood, un amore ostacolato da faide familiari e destinato a culminare nella celebre scena della follia, uno dei passaggi più iconici e tecnicamente impegnativi per il soprano.

Nel corso dei decenni, il Teatro alla Scala ha ospitato numerose edizioni di quest'opera, accogliendo interpreti di fama internazionale e consolidando il legame tra il capolavoro donizettiano e il prestigioso palcoscenico milanese.

L'attuale produzione ripropone la storica regia di Kokkos, già apprezzata nelle stagioni precedenti. L'opera mantiene una rigorosa fedeltà al testo e alla musica originale, esaltando le profonde possibilità espressive e drammatiche offerte dalla partitura e dal libretto. La 'Lucia di Lammermoor' si conferma un momento centrale nella programmazione della Scala, un punto d'incontro tra la ricca tradizione operistica e l'attualità interpretativa, in un teatro che svolge un ruolo fondamentale nella diffusione e nella tutela della grande opera italiana.