Lucio Corsi si prepara a un nuovo, importante capitolo della sua carriera musicale: il debutto nei palazzetti italiani. Il tour autunnale prenderà il via il 27 novembre 2026 al Nelson Mandela Forum di Firenze, proseguirà il 5 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma e si concluderà l'11 dicembre al Forum di Assago, Milano. Questa serie di concerti rappresenta una significativa evoluzione artistica per il cantautore toscano, che torna in Italia dopo il Tour Europeo 2026 e mentre continua a lavorare a nuova musica, come dimostrato da un recente video in cui interpreta un brano inedito al pianoforte.

Le nuove date nei palasport segnano l’ingresso di Corsi in una dimensione live più ampia e strutturata. Sul palco, sarà accompagnato dalla sua band al completo, arricchita da una sezione di fiati, percussioni e cori, oltre alla collaborazione con Francis Delacroix. Lo stesso Corsi ha condiviso l'emozione per questo traguardo: “A fine anno torno sul palco. Con me ci sarà tutta la banda al completo più sezione di fiati, percussioni, cori e Francis Delacroix. Proprio al Mandela Forum nel 2008 vidi un concerto che mi cambiò la vita. Fui folgorato dal suono della chitarra nera di Neil Young. Ero un ragazzino e da quella notte in poi non ho desiderato altro che dei capelli lunghi e una chitarra elettrica.

Sono passati diciotto anni e a dicembre salirò su quel palco con i capelli lunghi e una chitarra. Nera”.

Il Repertorio e l'Esperienza Immersiva

Il tour guiderà il pubblico in un viaggio attraverso l'intero repertorio di Lucio Corsi, dagli esordi fino ai brani più recenti. Particolare rilievo sarà dato a "Volevo essere un duro", la canzone presentata dal cantautore sul palco di Sanremo 2025 e all'Eurovision Song Contest. Le performance nei palasport connoteranno questa fase della carriera di Corsi come un salto di qualità, introducendo scenografie visionarie e assicurando un'esperienza immersiva, a conferma del suo impegno nella costruzione di un'identità artistica unica e riconoscibile.

La Tappa Conclusiva a Milano: Dettagli e Biglietti

La tappa finale dell'11 dicembre 2026 vedrà il Forum Assago di Milano ospitare il concerto conclusivo del tour. L'arena, situata in Via Giuseppe di Vittorio 6 ad Assago, è una delle principali strutture coperte italiane e promette un rapido sold out per i biglietti, disponibili a partire da 39 euro. Questo evento milanese segue il successo riscosso da Corsi nell'estate 2025 all'Ippodromo Snai San Siro, consolidando il suo legame con il pubblico delle grandi arene urbane.

Il Significato dei Palasport nel Percorso di Corsi

Il Nelson Mandela Forum di Firenze, dove si aprirà la tournée, riveste un profondo valore simbolico per Corsi. Qui, nel 2008, un concerto di Neil Young "folgorò" il giovane artista, accendendo la sua passione per la musica live e la chitarra elettrica.

Questo tour, con la sua inedita dimensione e la presenza di una "super band", si configura come un banco di prova cruciale per la futura carriera di Lucio Corsi, evidenziando la sua capacità di coinvolgere ed emozionare il pubblico con una narrazione musicale unica e contemporanea.