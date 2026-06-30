Il Teatro di San Carlo di Napoli inaugurerà la Stagione 2026/2027 il 2 dicembre 2026 con Luisa Miller di Giuseppe Verdi. Questo capolavoro del 1849, creato per il Massimo napoletano, sarà presentato in una nuova produzione firmata da Davide Livermore e diretta dal Maestro Daniel Oren. La presentazione del cartellone ha visto la partecipazione di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli; Onofrio Cutaia, assessore alla Cultura della Regione Campania; e Fulvio Adamo Macciardi, sovrintendente e direttore artistico del teatro.

Il programma include undici titoli d’opera (cinque nuove produzioni), sei balletti, due spettacoli fuori abbonamento – Lo Schiaccianoci (festività natalizie) e Tosca (luglio 2027 all’Arena Flegrea) – oltre a quattordici concerti sinfonici e diciassette di musica da camera.

Tra le nuove opere spiccano l’Aida di Verdi (regia di Serena Sinigaglia, Renato Palumbo sul podio, tournée in Giappone a luglio 2027); Nina o sia La pazza per amore di Paisiello (diretta da Fabio Biondi); e Otto mesi in due ore o sia Gli esiliati in Siberia di Donizetti (diretti da Fabio Mastrangelo). Alessandro Solbiati completerà inoltre La chute de la maison Usher di Debussy, opera incompiuta.

La programmazione sinfonica e da camera celebra Ludwig van Beethoven nel bicentenario della sua morte, con l’omaggio inaugurato dalla Nona Sinfonia diretta dal Maestro Oren. Il Festival pianistico, con l’Associazione Alessandro Scarlatti, offrirà quattro appuntamenti con protagonisti internazionali: Alexander Gadjiev, Michele Campanella (che festeggia gli ottanta anni sul palco del San Carlo), Louis Lortie e Alexander Lonquich.

Plácido Domingo tornerà per un gala lirico speciale accanto a Sonya Yoncheva, a cinquantacinque anni dal suo debutto. Sarà riproposta l’opera rara Otto mesi in due ore di Donizetti, a due secoli esatti dal debutto assoluto nel 1827.

Fulvio Macciardi ha sottolineato che questa stagione rappresenta «l’inizio di un grande progetto artistico e culturale» per il 290° anniversario del Teatro. L’obiettivo è rafforzare «l’identità, la storia e le tradizioni napoletane, il dialogo con la città e una presenza internazionale sempre più forte». L’incremento degli spettacoli, la diversificazione degli orari e il mantenimento invariato dei prezzi mirano a incentivare la partecipazione di un vasto pubblico, supportato dal progetto “Scuola InCanto” per i più giovani.

San Carlo: Storia e Anniversario

Fondato nel 1737, il Teatro di San Carlo è il più antico teatro d’opera d’Europa ancora in attività. La Stagione 2026/2027 coincide con il 290° anniversario della sua fondazione (4 novembre 1737), celebrando l’eredità storica e culturale di un’istituzione che si conferma laboratorio creativo e punto di riferimento per la musica.

Programmazione: Tradizione e Novità

Il cartellone, con 11 opere (5 nuove produzioni), sei balletti e numerosi concerti, sottolinea il legame tra repertorio e identità attraverso l’apertura con Luisa Miller. L’omaggio a Beethoven, i recital pianistici e gli spettacoli fuori abbonamento (Lo Schiaccianoci e Tosca) riflettono il desiderio di ampliare la platea e rinnovare le tradizioni con slancio contemporaneo.