È scomparso all’età di novantuno anni in Germania Abdullah Ibrahim, il celebre pianista e compositore jazz sudafricano, riconosciuto come una delle voci più significative nella storia del jazz e nella lotta contro l’apartheid. Nato a Città del Capo il 9 ottobre 1934 come Adolph Johannes Brand, Ibrahim ha lasciato un’impronta profonda nella musica e nell’impegno sociale. Il decesso è avvenuto dopo una breve malattia, “serenamente, circondato dalla sua famiglia”, come ha riferito la sua compagna Marina Umari, che ha sottolineato: “Abdullah è morto pacificamente con il Sudafrica e la sua gente nel cuore.

Il suo amore per il suo paese non ha mai vacillato, non importa in quale parte del mondo si trovasse”.

La sua carriera, durata oltre settantacinque anni, lo ha visto pubblicare più di settanta album. Iniziata a quindici anni, il suo incontro nel 1963 con il leggendario Duke Ellington fu cruciale per sfuggire al regime di apartheid negli anni Sessanta. Ibrahim si distinse anche alla direzione della Duke Ellington Orchestra. Debuttò nei grandi gruppi swing della sua città e fondò nel 1958 il Dollar Brand Trio. Nel 1968, si convertì all’Islam, adottando il nome di Abdullah Ibrahim.

Impegno civile e riconoscimento globale

Considerato un ambasciatore della cultura sudafricana, Ibrahim seppe fondere le influenze jazzistiche con le ricche tradizioni musicali indigene.

Questa sintesi lo rese un riferimento artistico e civile. Il suo brano “Mannenberg – Is Where It’s Happening”, registrato nel 1974, divenne un vero e proprio inno contro l’apartheid. Nel 1994, si esibì all’inaugurazione di Nelson Mandela come primo presidente nero del Sudafrica, simbolo della rinascita nazionale. Pur vivendo e lavorando a livello internazionale, mantenne un legame indissolubile con le sue radici, istituendo una scuola jazz nel suo paese d’origine. Nel 2019, ricevette il prestigioso riconoscimento americano Jazz Masters dal National Endowment for the Arts, coronamento di numerosi premi.

Negli ultimi anni, Ibrahim celebrò il suo novantesimo compleanno nel 2024 con un tour mondiale che lo riportò a Città del Capo, la sua città natale, per la prima volta dopo cinque anni.

Ricevette anche una laurea honoris causa in musica dalla Wits University e l’Ordine di Ikhamanga dall’ex presidente Jacob Zuma nel 2009.

L’eredità di un’icona musicale e civile

La scomparsa di Abdullah Ibrahim ha suscitato commozione e tributi internazionali. Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa lo ricordò: “Oggi la nostra nazione piange la scomparsa di un’icona internazionale e cittadino globale le cui creazioni straordinarie hanno onorato il Sudafrica che ha segnato il suo impegno politico e la sua genialità musicale”. Rimarrà nella memoria collettiva non solo per il suo straordinario talento, ma per aver dato voce, con la sua arte, a una nazione in cerca di libertà e dignità. Il sindaco della Western Cape, Alan Winde, gli rese omaggio per aver racchiuso nella sua musica la ricchezza culturale e storica del Paese.

La sua eredità continuerà a vivere attraverso le composizioni e una storia personale intrecciata alla lotta contro la segregazione. Il suo ultimo concerto sudafricano si tenne nel marzo 2024 al Cape Town International Jazz Festival, a testimonianza di un legame mai interrotto con la sua terra natale. Sarà sepolto nella regione tedesca della Baviera, dove aveva scelto di risiedere negli ultimi anni. In una delle sue ultime interviste a Città del Capo, Ibrahim aveva dichiarato: “Non lo faccio perché voglio raggiungere la fama”, un percorso artistico e umano segnato dalla coerenza dei valori di giustizia e libertà, ora celebrato globalmente.