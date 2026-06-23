Il centro storico di Genova si prepara ad accogliere il ritorno di Lunaria Teatro con una nuova e attesa edizione della sua rassegna estiva. Dal 26 giugno al 24 luglio, la suggestiva Piazza San Matteo si animerà con un ricco calendario di appuntamenti serali dedicati a musica, prosa e danza. L'evento, che gode del sostegno di importanti istituzioni come il Ministero, la Regione Liguria e il Comune di Genova, oltre che di Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Carige, pone al centro della sua proposta la figura di Gilberto Govi. Il celebre attore, simbolo della cultura teatrale ligure, sarà omaggiato a sessant'anni dalla sua scomparsa con spettacoli che ne rievocano la tradizione.

Sotto la direzione artistica di Daniela Ardini e Giorgio Panni, Lunaria Teatro conferma anche quest'anno il suo impegno nella promozione di giovani talenti e nell’attenzione a tematiche attuali. L’inaugurazione della rassegna, il 26 giugno, vedrà in scena Enrico Campanati con lo spettacolo "Atto di dolore". Tra i momenti salienti del cartellone spiccano il già menzionato focus su Govi e l'imperdibile appuntamento con gli spettacoli all’alba, in programma al Porto Antico. Il programma artistico si arricchisce inoltre di eventi ispirati a grandi figure della letteratura come Dante e Foscolo, e prevede la partecipazione degli allievi della scuola del Teatro Stabile di Genova. La valorizzazione dei luoghi storici e la partecipazione cittadina sono pilastri fondamentali della rassegna.

Lunaria Teatro e la valorizzazione del patrimonio culturale genovese

Fin dalla sua fondazione, Lunaria Teatro si è distinta per la capacità di portare l'arte scenica in siti d’interesse storico e artistico di Genova. Questa scelta ha permesso di coinvolgere un vasto pubblico, promuovendo la conoscenza del patrimonio cittadino. Piazza San Matteo, selezionata come cornice per questa edizione, rappresenta uno degli angoli più affascinanti del centro storico, caratterizzato da imponenti edifici medievali e dalla presenza della sua celebre chiesa. Negli ultimi anni, la rassegna di Lunaria è diventata un appuntamento irrinunciabile per residenti e turisti, capace di intrecciare temi classici e contemporanei in un programma che invita alla riscoperta di luoghi e tradizioni.

Oltre agli spettacoli in piazza, la rassegna offre anche visite guidate e incontri nel quartiere, facilitando l'avvicinamento dei più giovani al mondo del teatro e alla storia genovese. Il solido sostegno delle istituzioni culturali e il coinvolgimento di compagnie locali evidenziano il radicamento della manifestazione nel tessuto cittadino. Un elemento di rilievo nelle edizioni recenti è la collaborazione con enti educativi, che mira a rinnovare pubblici e linguaggi attraverso progetti dedicati alle scuole.

Tra memoria e innovazione: il cartellone e l’eredità di Gilberto Govi

Il programma di quest'anno di Lunaria Teatro infonde nuovo slancio alla memoria storica del teatro ligure attraverso la sentita celebrazione di Gilberto Govi.

Il progetto prevede rappresentazioni che ne ricostruiscono la figura e valorizzano le sue opere, coinvolgendo interpreti e studiosi. Parallelamente, la rassegna dedica spazio alla sperimentazione e all’introduzione di nuovi linguaggi performativi, promuovendo un dialogo vivo tra la tradizione e il presente.

L'iniziativa degli spettacoli all’alba, ospitati nel Porto Antico, si inserisce nella vocazione della rassegna di esplorare spazi urbani non convenzionali, offrendo un'esperienza artistica che si fonde con la scoperta del territorio. La presenza di testi ispirati a Dante e Foscolo, insieme al ruolo attribuito agli allievi del Teatro Stabile, sottolinea l'attenzione alla formazione e all'innovazione. In definitiva, Lunaria Teatro si conferma come appuntamento estivo di riferimento per la scena culturale genovese, in equilibrio tra memoria locale e ricerca artistica.