Sarà Lunetta Savino ad aprire la stagione 2026-2027 del Teatro di Roma, interpretando il ruolo principale in "Madre Courage e i suoi figli" di Bertolt Brecht. Lo spettacolo, un caposaldo della drammaturgia mondiale, verrà presentato al Teatro Argentina, uno dei palcoscenici più prestigiosi della capitale, inaugurando la nuova programmazione. Questa scelta artistica di rilievo vede protagonista una delle attrici più stimate del panorama teatrale italiano.

Il direttore artistico del Teatro di Roma ha enfatizzato l'importanza della partecipazione di Savino, dichiarando: “Lunetta Savino saprà dare nuova forza e attualità a un testo fondamentale come quello di Brecht, facendo dialogare la tradizione con i temi urgenti del nostro tempo”.

L'apertura della stagione con un classico come "Madre Courage" definisce una chiara linea artistica, volta a coniugare il repertorio internazionale con l'eccellenza interpretativa dei grandi artisti italiani.

Il Teatro Argentina: qualità e riflessione sociale

La stagione 2026-2027 del Teatro Argentina si preannuncia dunque all'insegna della qualità e di una profonda riflessione sociale. La decisione di mettere in scena "Madre Courage e i suoi figli", riconosciuto come uno dei massimi capolavori del teatro del Novecento, si allinea all'obiettivo di proporre testi capaci di dialogare efficacemente con il presente. Il teatro, fondato nel 1732 e situato nel cuore di Roma, è tra i più antichi e prestigiosi della città, con una storia legata alla valorizzazione della drammaturgia contemporanea e dei grandi autori europei.

Negli ultimi anni, il Teatro Argentina ha ospitato produzioni di notevole risonanza nazionale e internazionale, consolidando la propria identità come spazio di confronto tra tradizione e innovazione. La presenza di Lunetta Savino nella nuova stagione conferma l'impegno dell'istituzione a investire su interpreti di grande esperienza e spiccata sensibilità artistica.

Il ruolo del Teatro di Roma come istituzione nazionale

Il Teatro di Roma, riconosciuto come Teatro Nazionale, è un'istituzione pubblica che promuove iniziative culturali di ampio respiro e programmi dedicati sia al repertorio classico sia alle nuove scritture. La stagione 2026-2027, che prende il via con Lunetta Savino in "Madre Courage", si inserisce pienamente in questa direzione, valorizzando la collaborazione con attori italiani di spicco e la proposta di testi dal valore universale.

L'attuale struttura del Teatro di Roma comprende, oltre al Teatro Argentina, anche il Teatro India e il Teatro Torlonia, estendendo così la sua influenza nel panorama culturale capitolino.

Lunetta Savino, celebre per la sua vasta carriera in teatro e televisione, ha spesso interpretato ruoli complessi e di forte impatto emotivo. La sua performance nei panni di Madre Courage si annuncia come uno dei momenti più attesi della prossima stagione teatrale romana. La scelta di inaugurare con un'opera di Brecht sottolinea inoltre la volontà del Teatro di Roma di affrontare tematiche contemporanee attraverso il confronto con la grande drammaturgia.