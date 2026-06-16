L'Università degli Studi di Salerno, attraverso il suo Centro ICT per i Beni Culturali, è protagonista di un significativo progetto di digitalizzazione dei Bronzi di Riace. Questa iniziativa si inserisce in una proficua collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC), custode delle celebri statue bronzee. L'obiettivo principale è stato il rilievo tridimensionale delle due sculture, impiegando le più avanzate tecnologie di laser scanning e fotogrammetria. Tale approccio innovativo ha permesso la creazione di veri e propri gemelli digitali dei capolavori, aprendo nuove frontiere per la loro conservazione e valorizzazione.

Le complesse attività sul campo sono state interamente condotte dal personale specializzato del Centro ICT di Ateneo. I gemelli digitali così ottenuti non sono solo repliche fedeli, ma costituiscono una base fondamentale per la ricerca scientifica, la manutenzione predittiva e lo sviluppo di innovativi percorsi di digital storytelling, rendendo il patrimonio culturale più accessibile e interattivo. Il rettore Virgilio D'Antonio ha evidenziato l'importanza strategica di questo lavoro, definendolo una "testimonianza di una forte sinergia interistituzionale e interdisciplinare che si conferma tra i vettori principali del nostro modo di fare ricerca con lo scopo di promuovere il prezioso patrimonio dei beni culturali nazionali".

Questa collaborazione rafforza il ruolo dell'università nella tutela e nella divulgazione del patrimonio artistico italiano.

Tecnologie avanzate per la conservazione e la fruizione

Il processo di rilievo tridimensionale dei Bronzi di Riace ha generato una mole di dati estremamente dettagliati, indispensabili sia per la loro conservazione a lungo termine sia per la valorizzazione. I gemelli digitali rappresentano, infatti, una risorsa inestimabile per futuri studi approfonditi e per la pianificazione di interventi di manutenzione mirati. Parallelamente, essi offrono inedite opportunità per la narrazione digitale e per una fruizione innovativa del patrimonio culturale, permettendo al pubblico di interagire con le opere in modi prima impensabili.

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, partner cruciale in questa iniziativa, consolida così il suo ruolo centrale nella tutela e nella valorizzazione delle due statue, universalmente riconosciute come tra i più significativi reperti dell’arte greca classica.

L'innovazione digitale al servizio dei Bronzi: il contributo di Messina

L'impegno nella digitalizzazione dei Bronzi di Riace non si limita all'iniziativa dell'Università di Salerno. Anche altri atenei hanno contribuito con progetti di grande rilievo. L'Università di Messina, ad esempio, ha presentato un'innovativa app basata su tecnologia 3D. Questa applicazione permette di ricostruire digitalmente elementi cruciali come gli elmi, le lance, gli scudi, il presunto colore originario e altri dettagli mancanti che caratterizzavano le statue nell'antichità.

Il progetto messinese, anch'esso frutto di una sinergia con il Museo di Reggio Calabria, mira a rendere la conoscenza delle opere più accessibile attraverso strumenti digitali e le realtà virtuali. Il rettore Salvatore Cuzzocrea ha sottolineato come si tratti di un "progetto molto ambizioso", nato dalla collaborazione tra UniMe e il Museo, che rappresenta "un motivo d’orgoglio e, allo stesso tempo, un punto di partenza" per rendere fruibili tutte le opere d'arte. Ha inoltre evidenziato come l'Università di Messina si ponga "al centro di questo percorso di divulgazione delle bellezze del nostro Paese", realizzando una "maniera più bella di fare Terza Missione, attraverso un fruttuoso connubio fra il mondo umanistico e quello scientifico".

Queste molteplici iniziative evidenziano un crescente interesse per la digitalizzazione e la valorizzazione del patrimonio artistico nazionale. L'adozione di tecnologie avanzate non solo favorisce la tutela e la conservazione delle opere, ma ne amplifica anche la fruizione, rendendole accessibili a un pubblico più vasto e offrendo nuove prospettive di interazione con la storia e l'arte. La sinergia tra istituzioni accademiche e museali si conferma, dunque, un pilastro fondamentale per il futuro dei beni culturali italiani.