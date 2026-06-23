M¥SS KETA presenta il suo nuovo singolo ‘Hangover Girl’, realizzato insieme a Miss Bashful e disponibile su tutte le piattaforme digitali per Island Records/Universal Music Italia. Il brano si propone come una fotografia ironica e tagliente di una generazione che non vuole scegliere tra la vita notturna e gli impegni della quotidianità. L’artista, nota per il suo stile dissacrante, racconta attraverso la musica la realtà di chi si divide tra l’ultimo drink e la prima call del mattino, tra la pista da ballo e la metropolitana delle otto.

Un inno alla nightlife e alla club culture

‘Hangover Girl’ si rivolge a chi balla fino all’alba e poche ore dopo si trova già davanti a un computer o in fila per timbrare il cartellino. La collaborazione con Miss Bashful, performer e figura di riferimento della nuova club culture europea, aggiunge un ulteriore livello di autenticità al brano. Le due artiste, accomunate dalla passione per la nightlife, firmano una traccia che si muove tra eleganza e un’energia anfetaminica, perfettamente in bilico tra glamour e collasso. La produzione piano house a 142 BPM, curata da Riva, è caratterizzata da mantra extrabeat sostenuti da cassa ghetto house, campioni di organo, pad Jupiter-8 e bassi sub-juke. Il risultato è un cocktail sonoro ad alta intensità che trasforma i postumi in uno stile di vita e in una vera e propria attitudine.

Il significato di ‘Hangover Girl’ secondo M¥SS KETA

L’artista M¥SS KETA descrive il singolo come il sottofondo ideale per chi si presenta al lavoro con la festa ancora in corpo, poche ore di sonno e una necessità spasmodica di sali minerali. Il brano racconta le sensazioni di chi, tra i flash della serata precedente e i tentativi di concentrarsi su mail, file excel o riunioni, mantiene viva la voglia di condividere emozioni con le amiche anche a fine turno. ‘Hangover Girl’ diventa così un manifesto per chi vive intensamente sia la notte che il giorno, senza rinunciare a nessuna delle due dimensioni.

Prossimi appuntamenti live di M¥SS KETA

M¥SS KETA porterà la sua energia in diverse location europee.

Tra gli appuntamenti figurano il Fusion Festival a Larz (Germania) il 26 giugno, il Ministry of Sound a Londra il 4 luglio, il Berlin Pride CSD e il Phantom Bar a Berlino il 24 luglio. Seguiranno date in Italia, come l’8 agosto al Sound Department di Taranto, e in Svizzera, con il Soleggiata Sound a Lugano il 21 agosto e il No Borders No Nations a Berna il 22 agosto, per concludere il 28 agosto allo Schrotty di Colonia (Germania). Questi appuntamenti confermano la presenza dell’artista sulla scena internazionale e la sua capacità di coinvolgere pubblici diversi con la sua musica e il suo stile unico.