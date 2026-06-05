Il 6 giugno, alle ore 18, l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma ospita l’ultimo dei tre concerti che vedono Cristian Măcelaru sul podio dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. L’evento, che chiude la stagione sinfonica, acquisisce un rilievo internazionale grazie alla presenza di Măcelaru, direttore pluripremiato e attuale Direttore Musicale dell'Orchestre National de France e Direttore Artistico del Festival Enescu. Al suo fianco, il pianista Kirill Gerstein si esibisce nella celebre “Rhapsody in Blue” di George Gershwin, un’icona del repertorio sinfonico che fonde la tradizione europea con l’energia e le sonorità americane.

Il programma della serata si apre con la “Sinfonia n. 1” in un solo movimento di Samuel Barber, una composizione del 1936 che l’Orchestra di Santa Cecilia ebbe l’onore di eseguire in prima assoluta all’Augusteo, sotto la guida di Bernardino Molinari, divenendo parte integrante della sua storia. Dopo l’interpretazione della “Rhapsody in Blue” da parte di Gerstein, il concerto prosegue con “Un americano a Parigi” di Gershwin, un componimento che narra l’esperienza di un americano nella capitale francese. La chiusura è affidata all’ipnotico “Boléro” di Maurice Ravel, capolavoro del Novecento europeo.

Sinfonismo europeo e suggestioni americane: un dialogo musicale

La proposta artistica di Cristian Măcelaru evidenzia un profondo dialogo tra la tradizione sinfonica europea e le influenze statunitensi.

L'apertura con Barber sottolinea il legame storico dell'orchestra con questa partitura, che vide il suo debutto nel 1936. Il concerto del 6 giugno rappresenta il culmine di un ciclo iniziato il 4 giugno, portando sul palco alcune delle più rappresentative partiture del Novecento, con l'intento di esplorare la ricchezza e la diversità del linguaggio sinfonico occidentale.

Kirill Gerstein, interprete di fama internazionale, è il protagonista nel capolavoro di Gershwin, composto nel 1924 e divenuto un simbolo musicale della città di New York. La scelta di presentare nella stessa serata sia “Rhapsody in Blue” sia “Un americano a Parigi” offre una panoramica significativa della produzione gershwiniana, celebrando la modernità urbana e le potenzialità della musica classica nel suo confronto con altri generi.

L’eccellenza dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e i protagonisti

L’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia è riconosciuta come una delle formazioni sinfoniche più prestigiose in Italia e in Europa. Fondata nel 1908, vanta un repertorio vasto e una storia arricchita da collaborazioni con direttori di fama mondiale. L’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, inaugurato nel 2002, è la sede principale e si conferma come uno dei maggiori poli culturali musicali europei. Cristian Măcelaru, nato a Timișoara in Romania e trasferitosi negli Stati Uniti all'età di diciassette anni, ha consolidato la sua carriera dirigendo importanti orchestre, inclusa la Chicago Symphony Orchestra, dove ha sostituito Pierre Boulez.

Questa rassegna conclude un percorso che idealmente mette a confronto melodie e stili provenienti da due continenti, rinnovando la missione educativa e divulgativa dell’Accademia di Santa Cecilia. La scelta del “Boléro” di Ravel come brano finale enfatizza la volontà di riunire in un unico evento alcune tra le voci più originali e innovative del Novecento musicale.