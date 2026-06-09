Madonna torna a dominare la scena con Confessions II — The Film, un cortometraggio che riafferma la sua capacità di reinventarsi. Diffuso l’8 giugno 2026 sul suo canale YouTube, il film anticipa l’uscita del nuovo album Confessions II, prevista per il 3 luglio. Diretto da David Toro e Solomon Chase (Torso), questo progetto visivo è il quindicesimo disco della popstar, in continuità con il celebre Confessions on a Dance Floor del 2005. Quell’album, segnando un ritorno alle radici dance, conquistò la vetta delle classifiche in quaranta paesi.

L’opera, presentata in anteprima al Tribeca Festival di New York, vanta un cast stellare: Jennifer Garner, Gwendoline Christie, Kate Moss, Benedict Cumberbatch, Rupert Grant e Sabrina Carpenter.

La figlia della popstar, Lourdes Leon, chiude il film con la battuta “Cut Bitch!”, anticipando una canzone scritta a quattro mani per il nuovo album. I costumi di scena, curati da Dolce & Gabbana, attingono da collezioni recenti e capi d’archivio, evidenziando il legame tra l’artista e il mondo della moda.

Il Cuore di Confessions II — The Film: Musica e Visione

Il cortometraggio si articola in sei capitoli, ciascuno dedicato a un brano. Tra gli inediti figurano Good for the Soul, One Step Away, Read My Lips e Danceteria – omaggio al locale newyorkese dei suoi esordi negli anni Ottanta – affiancati dai singoli già editi I Feel So Free e Bring Your Love. La narrazione visiva alterna inseguimenti di donne robot, danze in foreste con figure seminude, e scene di festa in discoteche e bagni, culminando in un ritorno alla dimensione privata.

L’artista stessa ha dichiarato: “La musica dance ti fa muovere il corpo e ti fa sentire il battito, connettendoti con l’universo e gli altri esseri umani”, evidenziando la centralità del corpo e della connessione.

Eventi e Prospettive

L’anteprima al Tribeca Festival di New York ha imposto una rigorosa segretezza, con la richiesta agli spettatori di consegnare i cellulari, per generare attesa e salvaguardare l’esperienza autentica della visione. La piattaforma YouTube offre agli abbonati Premium un’esperienza immersiva estesa, con accesso a contenuti esclusivi dalle prove dello show a Times Square, dove Madonna aveva sorpreso i fan con un concerto, riaffermando il suo legame con il pubblico e la dimensione live.

Il progetto, con prestigiose collaborazioni e tributo alle radici nei club newyorkesi, segna un capitolo importante della popstar, sette volte vincitrice di un Grammy Award. Confessions II — The Film riafferma la longevità artistica di Madonna e la sua capacità di evolvere. Promozione dell’album proseguirà con la partecipazione alla finale dei Mondiali il 19 luglio, con BTS e Shakiranello stadio MetLife di East Rutherford, New Jersey. Il lancio su YouTube conferma l’attenzione della cantante verso i nuovi media come veicolo di espressione artistica globale.