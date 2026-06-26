La giornalista e conduttrice televisiva Magda Mancuso ha presentato a Napoli il suo libro "La verità dentro me" (De Nigris Editore). L'evento si è svolto giovedì 25 giugno presso l'Istituto di Cultura Meridionale, in via Chiatamone 63 (Palazzo Arlotta). Questa tappa napoletana ha fatto seguito all'anteprima nazionale del volume, avvenuta lo scorso maggio al Salone del Libro di Torino.

L'incontro ha visto la partecipazione dell'editore Armando De Nigris, con i saluti di Gennaro Famiglietti, presidente dell'Istituto. La moderazione è stata affidata al giornalista Enzo Agliardi.

Il libro affronta il delicato tema dell'armonia tra sorelle gemelle, esplorando i legami familiari e le ripercussioni emotive di una perdita improvvisa.

Il legame e il dolore della perdita

"La verità dentro me" narra la storia di due sorelle gemelle, unite da un filo invisibile di complicità e amore. Un legame che, nato nello stesso istante, sembra impossibile da spezzare. L'opera si concentra però su cosa accade quando questo filo si rompe a causa del suicidio di una persona amata. Attraverso un racconto intimo, l'autrice esplora il dolore della perdita, il senso di colpa, il vuoto e il silenzio. È un viaggio dove la sofferenza si trasforma in consapevolezza: l'amore non finisce, ma cambia forma e continua a vivere.

Il volume è arricchito dai contributi della psicologa Manuela Morra, dell'artista Francesco Cicchella e del maestro dell'Orchestra del Festival di Sanremo Enzo Campagnoli. Questi interventi offrono ulteriori spunti di riflessione sui temi della perdita e della resilienza.

L'Istituto di Cultura Meridionale

L'Istituto di Cultura Meridionale, sede dell'evento, è un ente culturale napoletano in via Chiatamone. Promuove iniziative culturali, artistiche e sociali, favorendo il dialogo e la diffusione della cultura meridionale. La sua sede, Palazzo Arlotta, è un punto di riferimento per eventi letterari e culturali in città.

La presentazione del libro di Magda Mancuso si inserisce nelle attività dell'Istituto, che valorizza autori e opere su tematiche di rilievo sociale e umano. L'evento ha offerto al pubblico un'occasione di confronto su temi quali i legami familiari, la perdita e la resilienza.