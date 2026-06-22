La 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia ha ufficialmente annunciato la composizione della sua giuria internazionale del Concorso. A presiederla sarà la poliedrica artista statunitense Maggie Gyllenhaal, nota regista, attrice, sceneggiatrice e produttrice. Tra i sette membri che compongono questo prestigioso collegio, spicca la presenza di Francesco Casetti, stimato docente universitario italo-statunitense, l'unico rappresentante italiano in questo consesso di esperti.

Completano la giuria figure di spicco del panorama cinematografico globale: la regista e sceneggiatrice tunisina Kaouther Ben Hania, il compositore e artista britannico Daniel Blumberg, il regista e sceneggiatore francese Xavier Giannoli, la regista afgana Shahrbanoo Sadat e il regista e produttore hongkonghese Johnnie To.

Un gruppo eterogeneo che promette una valutazione ricca di sfumature e prospettive internazionali.

I Membri della Giuria e i Loro Contributi

Sotto la guida autorevole di Maggie Gyllenhaal, figura di rilievo e riconosciuta a livello internazionale nel panorama cinematografico, ogni membro della giuria porta un contributo unico. Kaouther Ben Hania, con la sua esperienza che spazia tra la finzione e il documentario, offre una visione critica approfondita. Daniel Blumberg, grazie al suo distintivo background musicale e artistico, introduce una sensibilità estetica particolare. Xavier Giannoli, con la sua consolidata carriera nel cinema francese, garantisce una prospettiva europea di alto livello.

Shahrbanoo Sadat arricchisce il dibattito con una visione afghana contemporanea e originale, mentre Johnnie To, forte della sua lunga e acclamata esperienza nel cinema di Hong Kong, apporta una profonda conoscenza delle dinamiche produttive e narrative asiatiche.

Il Ruolo di Francesco Casetti

La presenza di Francesco Casetti come unico italiano nella giuria sottolinea il suo prestigio accademico e la sua influenza nel campo degli studi cinematografici. Attualmente ricopre la cattedra di Humanities and Film and Media Studies presso la rinomata Yale University, un ruolo che testimonia la sua statura internazionale. Nel corso della sua carriera, Casetti ha diretto importanti programmi accademici e ha ricoperto incarichi di rilievo in diverse istituzioni italiane, tra cui la Consulta Universitaria del Cinema e l'Università Cattolica di Milano, contribuendo attivamente alla formazione e alla ricerca nel settore.

La sua vasta esperienza didattica lo ha portato a insegnare anche in numerose altre prestigiose università a livello internazionale, ampliando la sua rete di collaborazioni e la sua influenza accademica. È autore di una ricca produzione saggistica, con numerosi volumi e articoli che hanno profondamente segnato il dibattito sul cinema e sulla teoria dello spettatore, consolidando la sua posizione come figura di riferimento nel campo.