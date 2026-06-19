Il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino ha svelato la sua stagione 2027, che coincide con l’89ª edizione dell’omonimo Festival. La programmazione si preannuncia ricca e ambiziosa, con un totale di dodici titoli d’opera, di cui sette nuovi allestimenti, affiancati da venti grandi concerti sinfonici e una inedita produzione di balletto. Questa offerta di respiro internazionale mira a consolidare il ruolo di primo piano del Maggio nel panorama culturale europeo.

“La stagione 2027 è un invito a ritrovare nei capolavori musicali e negli artisti che li interpretano la loro inesauribile capacità di parlare al presente”, ha dichiarato il sovrintendente Carlo Fuortes durante la presentazione.

All’evento hanno partecipato anche il direttore musicale Daniele Gatti, la sindaca Sara Funaro e il governatore toscano Eugenio Giani, sottolineando l’importanza istituzionale dell’appuntamento.

L’89ª edizione del Festival si aprirà il 18 aprile con l’opera A Midsummer Night’s Dream di Benjamin Britten. Si tratta di una prestigiosa coproduzione internazionale che vede coinvolti il Teatro Real di Madrid e la Royal Opera House di Londra, con la direzione di Ivor Bolton e la regia di Deborah Warner. La stagione sinfonica prenderà il via il 21 aprile, segnando il ritorno di Riccardo Muti sul podio per dirigere la Troisième messe Solennelle in La maggiore di Luigi Cherubini. Questo evento speciale celebrerà l’intitolazione del Teatro a Vittorio Gui.

Un cartellone di alto profilo e continuità artistica

La stagione operistica vera e propria inizierà già il 15 gennaio 2027 con La traviata di Giuseppe Verdi, proposta in una ripresa dell’allestimento del 2024, con la direzione di Stefania Grazioli e Alessandro Bonato sul podio. Il calendario annuale prevede l’esecuzione di capolavori di compositori del calibro di Verdi, Mozart, Wagner e Strauss. Questa scelta conferma la vocazione del Maggio Musicale Fiorentino per un repertorio vasto e tradizionale, arricchito da nuove interpretazioni sceniche e importanti collaborazioni internazionali.

Il direttore musicale Daniele Gatti avrà un ruolo centrale, guidando ben tre opere nel corso della stagione, oltre a una fitta serie di appuntamenti sinfonici.

La presenza di Riccardo Muti, figura storica e di riferimento per il teatro fiorentino, evidenzia il legame profondo tra la tradizione e la contemporaneità che da sempre caratterizza l’identità del Festival.

Il Teatro del Maggio: un polo musicale europeo

Il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, inaugurato nel 2011 come successore del precedente Teatro Comunale, si è affermato come uno dei principali poli musicali in Europa. La struttura vanta una Sala Grande con una capienza di circa 1.800 posti, la Sala Zubin Mehta che può ospitare tra 500 e 1.100 spettatori, e una suggestiva cavea all’aperto capace di accogliere fino a 2.000 persone. Il complesso è la sede stabile dell’Orchestra del Maggio Musicale e ospita regolarmente la stagione lirica, sinfonica e coreografica promossa dalla Fondazione.

Il sovrintendente Carlo Fuortes ha sottolineato come la programmazione 2027 non rappresenti una rottura, bensì una progressione naturale, in linea con le direttrici artistiche degli anni precedenti. “Una stagione di grandi ambizioni che avrà al centro la nuova direzione musicale di Daniele Gatti, che farà tre opere oltre ai programmi concertistici”, ha affermato Fuortes, evidenziando la continuità con l’elevato livello internazionale già raggiunto nelle stagioni 2025 e 2026.