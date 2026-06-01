Il Magna Graecia Film Festival di Catanzaro ha inaugurato la sua diciottesima edizione il 31 luglio all'Arena del Porto. La serata d'apertura ha presentato “Futura” di Lamberto Sanfelice, primo film in concorso nella sezione Opere Prime e Seconde italiane, e ha reso un commovente omaggio a Jole Santelli, l'ex presidente della Regione Calabria. Questa edizione si distingue per la presenza del Premio Oscar Nick Vallelonga e del procuratore Nicola Gratteri. Il loro inserimento ha comportato variazioni nel programma delle masterclass, anche a seguito dell'assenza dell'attore Remo Girone.

Il direttore artistico, Gianvito Casadonte, ha gestito un imprevisto durante l'inaugurazione, permettendo a una delegazione di diportisti di esprimere pubblicamente una protesta.

Programmazione e ospiti

Il Magna Graecia Film Festival si svolge tra il Chiostro del San Giovanni, l'Arena del Porto e il Supercinema. Tra gli ospiti principali, oltre a Vallelonga e Gratteri, figurano registi e attori di fama internazionale. Le masterclass si tengono dal 2 al 7 agosto.

La giornata del 1 agosto ha offerto una programmazione ricca: all'Arena Porto "Tutti per Uma" di Susy Laude; al Supercinema "Mila" di Cinzia Angelini e l'anteprima di "SuperNova" di Harry Macqueen; al Chiostro l'opera prima di Teyu Vlietstra (anteprima nazionale) e "Respirando con la musica" di Maria Pia Cerulo.

Il ruolo culturale del festival a Catanzaro

Ideato e diretto da Gianvito Casadonte, il Magna Graecia Film Festival è un punto d'incontro per giovani talenti, autori e pubblico, con focus su opere prime e seconde. Riconosciuto a livello nazionale, il festival coinvolge la comunità e promuove il dialogo tra cultura cinematografica e realtà sociale. La presenza di personalità di calibro internazionale, come il Premio Oscar Nick Vallelonga e il procuratore Nicola Gratteri, rafforza il suo ruolo di motore di crescita e visibilità per Catanzaro.