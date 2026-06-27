La Villa dei Capolavori di Mamiano di Traversetolo, sede della Fondazione Magnani-Rocca vicino a Parma, ospita “Man Ray: tutto”, una retrospettiva che ripercorre l'intera gamma delle discipline praticate dall'artista. L'esposizione, visitabile dal 12 settembre al 13 dicembre 2026, celebra il cinquantenario della sua morte, avvenuta a Parigi il 18 novembre 1976. Con oltre 250 opere tra fotografie, dipinti, sculture, oggetti, grafiche, libri e film, la mostra offre una visione completa dell'estro interdisciplinare di Man Ray, la più completa retrospettiva italiana a lui dedicata.

La curatela è affidata a Walter Guadagnini, Mauro Carrera e Stefano Roffi. Il titolo “Man Ray: tutto” sottolinea il carattere non gerarchico dell'allestimento, dove fotografia, pittura, scultura, design, grafica, editoria e cinema sono presentati con pari dignità, rispecchiando la natura poliedrica della sua ricerca artistica.

Opere iconiche e fasi creative

La mostra include capolavori come Le Violon d’Ingres (1924), ritratto fotografico di Kiki de Montparnasse con le effe di violino, insieme a Lacrime, La preghiera, Anatomia, Noire et Blanche e ritratti di Lee Miller e Nusch Éluard. È ricostruita la prima fase americana, segnata dall'adesione al dadaismo e dall'avvio nell'uso della fotografia, con sculture come By Itself (1918, bronzo 1966) e Obstruction (1920), sessantatré grucce di legno sospese.

Una sezione è dedicata ai suoi film sperimentali, considerati parte integrante della sua visione artistica come “esperienza totale”. L'esposizione presenta anche oggetti ready-made celebri come Cadeau (1921) e Palettable (1941), che hanno ridefinito il concetto di opera d'arte.

La Fondazione Magnani-Rocca e il dialogo con l'arte

La Fondazione Magnani-Rocca, con la sua Villa dei Capolavori, è nota per la collezione permanente che include opere di Tiziano, Dürer, Van Dyck, Goya, Canova, Renoir, Monet, Cézanne, de Chirico, Morandi e Burri. Situata nei pressi di Parma, la villa ha ospitato in passato grandi monografiche dedicate a artisti novecenteschi come Miró, de Chirico, Cocteau, Warhol e Munari.

“Man Ray: tutto” si inserisce in questa linea curatoriale, mettendo in dialogo il linguaggio dell'artista con la collezione storica.

La visione artistica di Man Ray

Questa retrospettiva, la più completa mai realizzata in Italia su Man Ray, abbraccia tutte le discipline da lui praticate. Il percorso museale è progettato per far emergere l'idea dell'arte come fusione di mezzi e soggetti, senza soluzione di continuità. Una filosofia sintetizzata dalla celebre frase dell'artista: “Dipingo ciò che non può essere fotografato, fotografo le cose che non desidero dipingere”, che riecheggia nella concezione curatoriale.

Accompagna l'esposizione un catalogo edito da Dario Cimorelli Editore, con saggi di Paolo Albani, Silvana Annicchiarico, Andrea Bellavita, Eva Brioschi, Alice Ensabella, Marco Meneguzzo, Alessandro Nigro e Alessandra Vaccari, oltre ai testi dei curatori. Il volume documenta il percorso espositivo e la riflessione critica sull'opera di Man Ray.