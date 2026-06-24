Il cantautore Alessandro Mannarino, tra le voci più apprezzate del panorama musicale italiano, ha annunciato il suo ritorno dal vivo con un tour estivo per il 2026. La serie di concerti, intitolata "Per un po' d'amore Tour 2026" e legata al singolo e all'omonimo nuovo album, Primo Amore, prevede 20 date che lo vedranno protagonista sui palchi dei principali festival italiani, da giugno a settembre.

Dopo un periodo di pausa dalle scene, Mannarino torna a esibirsi, portando la sua inconfondibile musica e poetica in tutta Italia. Il tour offre ai fan una preziosa occasione per ascoltare dal vivo i brani del nuovo progetto discografico e i successi che hanno costellato la sua carriera.

Il "Per un po' d'amore Tour 2026": tappe e contesto

Il "Per un po' d'amore Tour 2026" si svolgerà durante i mesi estivi, toccando venti città italiane e inserendosi nei cartelloni dei maggiori festival. Le date, distribuite tra giugno e settembre, permetteranno al pubblico di vivere l'energia dei concerti di Mannarino in contesti suggestivi e all'aperto, ideali per la stagione estiva.

Questo tour è strettamente legato al nuovo album, Primo Amore, che segna una nuova fase artistica per il cantautore romano. L'annuncio delle date è stato accolto con grande entusiasmo da fan e addetti ai lavori, tutti in attesa del ritorno di Mannarino dopo la pausa degli ultimi anni.

L'attesa per lo spettacolo dal vivo

Il ritorno di Mannarino sui palchi italiani è tra gli eventi musicali più attesi dell'estate 2026. L'artista proporrà uno spettacolo che promette di emozionare il pubblico, con una scaletta che unirà i nuovi brani di Primo Amore ai classici del suo vasto repertorio.

Le informazioni su prevendite e location specifiche delle venti date sono disponibili sui canali ufficiali dell'artista e dei festival coinvolti. Questo tour estivo rappresenta un momento di rinascita per Mannarino e un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica dal vivo.