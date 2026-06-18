L'iconico artista Manu Chao farà tappa in Molise il prossimo 30 luglio 2026, esibendosi nel suggestivo scenario naturale di Bosco Mazzocca a Riccia, in provincia di Campobasso. Questo appuntamento rappresenta l'unica data nel sud Italia per l'artista di fama internazionale nell'ambito della sua tournée estiva. L'evento si inserisce nel prestigioso Terra Viva Festival, la cui ufficializzazione è avvenuta di recente, confermando un ritorno molto atteso dopo il grande successo del concerto tenuto nell'agosto 2025 sulle montagne di Capracotta, sempre in Molise.

L'organizzazione della presenza di Manu Chao a Riccia è stata il risultato di un'intensa e complessa attività di programmazione. Gli organizzatori hanno sottolineato come portare l'artista in Molise non sia stato un compito semplice, data la forte richiesta da parte di numerose realtà del meridione che ambivano a ospitare l'esclusiva data per il sud Italia. Grazie a un meticoloso lavoro di pianificazione, consolidamento di relazioni e coordinamento organizzativo, Riccia è riuscita a prevalere su altre candidature provenienti da diverse regioni meridionali, assicurandosi così un evento di straordinario valore culturale e musicale per l'intero territorio.

Il programma del Terra Viva Festival a Riccia

La giornata del 30 luglio sarà caratterizzata da un ricco programma musicale e ricreativo, pensato per coinvolgere un pubblico eterogeneo. Le attività prenderanno il via già dal primo pomeriggio e proseguiranno fino a tarda sera, offrendo concerti dal vivo, coinvolgenti dj set e vari momenti di intrattenimento. La line-up completa degli artisti che animeranno il Terra Viva Festival sarà svelata nei prossimi giorni, arricchendo ulteriormente l'offerta della manifestazione e promettendo di attrarre visitatori da tutta Italia, oltre a valorizzare la partecipazione della comunità locale. I biglietti per l'evento sono disponibili a partire da domani, 19 giugno, dalle ore 13, sulle piattaforme di vendita autorizzate Ciaotickets e Ticketone.

Riccia e Bosco Mazzocca: un connubio tra natura e musica

Riccia, una pittoresca cittadina nell'entroterra molisano, ha consolidato negli ultimi anni la sua posizione come centro culturale e musicale di riferimento, grazie anche al successo di manifestazioni come il Terra Viva Festival. La location scelta, Bosco Mazzocca, è una storica area naturalistica che rappresenta uno dei più importanti polmoni verdi del Molise. Questo sito è cruciale per la tutela della biodiversità locale ed è da tempo un punto di riferimento per eventi culturali e attività escursionistiche. Il festival contribuisce in modo significativo a valorizzare questo prezioso patrimonio, creando un'armoniosa fusione tra musica, natura e un'attenta promozione dello sviluppo sostenibile del territorio.

Il Terra Viva Festival, nato con l'obiettivo di promuovere la cultura e la musica dal vivo in Molise, si è affermato come uno degli appuntamenti di maggior spicco nel panorama regionale. La sua distintività risiede nella capacità di attrarre artisti di calibro internazionale e di proporre un'offerta culturale dinamica e inclusiva. L'assegnazione dell'unica data nel sud Italia di Manu Chao rappresenta un importante riconoscimento per l'impegno e il lavoro svolto dagli organizzatori locali, oltre a configurarsi come una significativa opportunità di crescita e di visibilità per l'intera comunità molisana.