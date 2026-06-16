Manuel Agnelli, l’iconico frontman degli Afterhours, ha annunciato che la band non potrà partecipare al concerto ‘Sos Palestina’, un evento benefico di grande rilevanza previsto a Firenze il prossimo 20 giugno. L’annuncio è stato diffuso dallo stesso Agnelli attraverso i suoi canali social, dove ha spiegato di aver subito un infortunio, mostrando in un video un tutore al braccio destro. L’iniziativa, ideata e promossa da Piero Pelù, ha come obiettivo primario la raccolta di fondi destinati a Medici senza Frontiere, a sostegno delle loro cruciali operazioni umanitarie.

La notizia ha generato attenzione sia per l'assenza della band sia per la finalità benefica dell'evento.

L'assenza degli Afterhours e l'importanza del concerto benefico

La partecipazione degli Afterhours era particolarmente attesa e rappresentava uno dei momenti salienti del concerto benefico ‘Sos Palestina’, un appuntamento che si propone di offrire un contributo concreto alle attività umanitarie di Medici senza Frontiere. Purtroppo, a causa dell’infortunio che ha colpito Manuel Agnelli, la band non potrà essere presente sul palco di Firenze. Nonostante questa forzata assenza, Agnelli ha voluto lanciare un accorato appello ai suoi fan, invitandoli con insistenza a non mancare all’appuntamento.

Ha sottolineato l’importanza fondamentale della causa e il valore intrinseco della solidarietà, un messaggio che trascende la singola esibizione musicale e mira a un coinvolgimento più profondo.

L'appello di Manuel Agnelli per la solidarietà e la partecipazione

Nel suo messaggio, Manuel Agnelli ha ribadito il pieno sostegno degli Afterhours all’iniziativa, incoraggiando vivamente il pubblico a partecipare. Il concerto ‘Sos Palestina’, promosso con determinazione da Piero Pelù, si configura come un’occasione irrinunciabile per sensibilizzare e raccogliere fondi preziosi, destinati a progetti umanitari urgenti. L’assenza della band, sebbene rappresenti un rammarico per gli ammiratori, non modifica in alcun modo l’obiettivo primario della serata, che resta quello di offrire un contributo concreto attraverso la musica e la partecipazione collettiva.

La musica, in questo contesto, si conferma un potente veicolo di messaggi di pace e aiuto tangibile, capace di unire le persone per una causa comune.

Manuel Agnelli: figura emblematica del rock alternativo italiano

Manuel Agnelli è riconosciuto come una delle figure più influenti e carismatiche del panorama musicale italiano contemporaneo. Musicista poliedrico, stimato produttore discografico e autore, è celebre soprattutto per essere il fondatore e voce degli Afterhours, una band che ha lasciato un’impronta indelebile e ha segnato profondamente la scena rock alternativa italiana. La sua lunga e brillante carriera, iniziata alla fine degli anni Ottanta, è costellata di successi discografici, tour memorabili e collaborazioni artistiche significative con numerosi altri artisti.

Oltre alla sua intensa attività con gli Afterhours, Agnelli ha saputo ampliare la sua influenza e visibilità partecipando come giudice a importanti programmi televisivi musicali, consolidando ulteriormente il suo status di icona culturale e punto di riferimento per intere generazioni.