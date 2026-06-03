A Pietrelcina è tutto pronto per la ventisettesima edizione di “Una Voce per Padre Pio”, la storica trasmissione televisiva di Rai1 che, come ogni anno, unisce musica, fede e solidarietà. L’appuntamento per la registrazione è fissato per venerdì sera alle ore 20 in piazza Santissima Annunziata, un luogo simbolico e profondamente legato alla figura di Padre Pio.

Alla conduzione di questa speciale serata torna Mara Venier, che guiderà il pubblico in un evento ricco di emozioni e testimonianze. Il programma, ideato da Enzo Palumbo, si svolge tradizionalmente a Pietrelcina e viene trasmesso in prima serata su Rai1, raggiungendo un vasto pubblico.

L’edizione di quest’anno vedrà la partecipazione di numerosi ospiti, i cui nomi saranno ufficialmente resi noti venerdì alle ore 12. L’annuncio avverrà durante un incontro pubblico al quale prenderanno parte, oltre al cast artistico, importanti figure istituzionali e organizzative. Saranno presenti Salvatore Mazzone, sindaco di Pietrelcina; Cristiano D’Agostini, capostruttura Prime Time Rai1; Maria Rossella Arcidiacono, capo progetto; ed Enzo Palumbo, rappresentante de “L’Associazione Una Voce per Padre Pio Onlus”.

L'importanza dell'evento per Pietrelcina

La manifestazione, che si svolge nella suggestiva piazza Santissima Annunziata, rappresenta il cuore degli eventi dedicati a Padre Pio nella cittadina sannita.

L’appuntamento serale, con l’inizio della registrazione alle ore 20, promette di essere un momento di grande partecipazione e riflessione.

Il sindaco Salvatore Mazzone ha voluto sottolineare il valore dell’iniziativa: “Come sempre – ha dichiarato – ringrazio gli organizzatori per questo straordinario evento che qualifica sempre più Pietrelcina, luogo da cui vengono diffusi ogni anno messaggi di solidarietà, fratellanza e impegno per il prossimo”. Queste parole evidenziano il profondo legame tra la trasmissione e i valori che essa intende promuovere.

“Una Voce per Padre Pio”: un ponte tra fede e solidarietà

“Una Voce per Padre Pio” è un programma televisivo che, con la sua ventisettesima edizione, conferma il suo ruolo di evento annuale di riferimento.

Trasmesso in prima serata su Rai1, l’evento si svolge immancabilmente a Pietrelcina, nella storica piazza Santissima Annunziata. La formula del programma combina sapientemente momenti musicali, spiritualità e solidarietà, creando un’esperienza unica per gli spettatori.

La conduzione affidata a Mara Venier è garanzia di professionalità e calore, accompagnando il pubblico attraverso testimonianze toccanti e performance artistiche che richiamano i valori universali di fratellanza e impegno sociale. L’appuntamento annuale non è solo un momento di spettacolo, ma anche un’occasione significativa per la comunità locale e per i numerosi telespettatori, rafforzando il ruolo di Pietrelcina come centro di diffusione di messaggi positivi e di ispirazione.