Marco Magnifico è stato riconfermato all’unanimità presidente del FAI, il Fondo per l’Ambiente Italiano, dal Consiglio di Amministrazione. La decisione, presa il 24 giugno con l'approvazione del Bilancio 2025, gli affida un mandato di cinque anni. Magnifico ha descritto la riconferma come l’“inizio di una specie di postfazione” a 41 anni di rapporto con il FAI, una “lunga e variegata militanza” fondata su profonda adesione ai princìpi del FAI. Ha evidenziato il FAI come “istituzione solida e credibile” e un “movimento culturale e civile aperto e condiviso dalla parte migliore della società italiana”.

Il presidente ha sottolineato l'importanza cruciale della manutenzione dei beni gestiti dal FAI. Ha affermato che la credibilità dipenderà dalla capacità di garantire ai Beni aperti al pubblico elevati standard di cura, preservando i “dettagli, il sapore, la poesia e le peculiarità identitarie” di ogni sito. Magnifico si è impegnato a dedicarsi a questo aspetto, rimarcando che la manutenzione non debba mai avere un “atteggiamento passatista”. Il Consiglio di Amministrazione ha espresso a Magnifico “piena fiducia”, riconoscendo il suo “impegno e visione” nella guida.

La leadership di Magnifico e la crescita del FAI

Marco Magnifico ha iniziato il suo percorso nel FAI nel 1985, diventando presidente il 15 dicembre 2021, dopo essere stato vicepresidente esecutivo dal 2010 al 2021, succedendo ad Andrea Carandini.

Sotto la sua guida, la Fondazione ha consolidato il suo ruolo nella tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano. Il 2025 ha segnato i cinquanta anni dalla fondazione, celebrati con numeri significativi: 320.000 iscritti, oltre 18.000 volontari e 1.200.000 visitatori nei 75 Beni gestiti.

Le celebrazioni per l'anniversario hanno incluso un ricevimento al Quirinale con il Presidente Sergio Mattarella e il Convegno nazionale “Un civile servizio” alla Scala di Milano. Cinque nuove proprietà sono state inoltre inaugurate: Podere Lovara a Punta Mesco, Villa Rezzola a Lerici, Casino Mollo presso i Giganti della Sila, Monte Fontana Secca e Col de Spadaròt sul Massiccio del Grappa, e Case Montana alla Kolymbethra nella Valle dei Templi.

Il FAI ha anche ricevuto la Grande Medaglia d’Oro nell’ambito degli Ambrogini, massimo riconoscimento civico di Milano, città natale della Fondazione.

Tutela e gestione sostenibile del patrimonio

L’impegno del FAI si focalizza sulla salvaguardia e valorizzazione dei beni storici e paesaggistici tramite manutenzione e apertura al pubblico. Un esempio è la posizione di Magnifico sulla Galleria Borghese a Roma, dove la limitazione dei visitatori è ritenuta indispensabile per la tutela di edifici fragili e di pregio. Magnifico ha citato l’esperienza del FAI a Villa del Balbianello, dove una riduzione del 30% delle visite ha preservato l’integrità del sito. La Fondazione mira a mantenere la qualità e la “poesia” dei luoghi, adottando scelte di gestione orientate alla sostenibilità a lungo termine e all’equilibrio tra fruizione pubblica e conservazione.

La strategia del FAI comprende promozione culturale e civile e interventi specifici per la salvaguardia delle sue numerose proprietà. Ogni bene è considerato parte integrante del patrimonio nazionale e tutelato con pratiche manutentive moderne, promuovendo l’innovazione nella valorizzazione e gestione senza un approccio meramente conservativo.