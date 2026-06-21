Dopo aver esposto con successo la serie “Passaggi” all’Istituto Italiano di Cultura a Parigi, l’artista Marco Palmieri fa ritorno in un prestigioso spazio istituzionale. Dal 24 giugno al 13 settembre, Palazzo Te a Mantova sarà la cornice della sua personale intitolata “Cinque Quinte. Omaggio a Palazzo Te”. L’allestimento, ospitato nella suggestiva Camera delle Cariatidi, presenta un lavoro site-specific profondamente ispirato all’eccezionalità del contesto storico-artistico del palazzo, con un’attenzione particolare al Cortile d’Onore.

La serie fotografica esposta riflette la natura poliedrica della ricerca artistica di Palmieri, che si esprime attraverso diversi media.

L’artista integra sapientemente il disegno, l’acquerello, la costruzione di piccoli modelli e la fotografia, sintetizzando così le molteplici sfaccettature della sua pratica creativa. Questa mostra offre una prospettiva unica sul suo percorso, evidenziando la capacità di Palmieri di creare opere che dialogano attivamente con l’ambiente circostante.

Palazzo Te: un capolavoro del Manierismo e la sua Camera delle Cariatidi

Palazzo Te rappresenta una delle più celebri e significative realizzazioni del Manierismo italiano, opera dell’architetto Giulio Romano. Costruito tra il 1524 e il 1534 su commissione di Federico II Gonzaga, il palazzo era originariamente concepito come luogo di svago e rappresentanza.

La sua posizione, su un isolotto un tempo circondato da laghi e canali nell’area meridionale di Mantova, ne accentua il carattere distintivo e la bellezza paesaggistica.

L’edificio si sviluppa attorno a un imponente cortile interno, il Cortile d’Onore, e custodisce sale di fama mondiale come la Camera di Amore e Psiche, la Sala dei Giganti e la Sala dei Cavalli, tutte impreziosite dagli affreschi di Giulio Romano e della sua bottega. La Camera delle Cariatidi, scelta per accogliere la mostra di Palmieri, è parte integrante del magnifico complesso decorativo del palazzo e riveste un ruolo scenografico di grande impatto nel percorso monumentale offerto ai visitatori.

La Fondazione Palazzo Te: un polo culturale dinamico

Dal 1990, Palazzo Te non è solo sede del Museo Civico, ma ospita anche il Centro Internazionale d’Arte e di Cultura di Palazzo Te. Questa istituzione ha promosso oltre sessanta mostre di rilievo, spaziando dall’arte antica a quella moderna, dall’architettura alla fotografia, dimostrando una vocazione culturale ampia e interdisciplinare. La Fondazione opera con una progettazione aperta al territorio, promuovendo attivamente esposizioni, pubblicazioni, convegni e percorsi di ricerca scientifica.

Il ricco contesto museale e culturale di Palazzo Te, con la sua spiccata vocazione interdisciplinare, offre un palcoscenico ideale per “Cinque Quinte.

Omaggio a Palazzo Te”. Questo progetto artistico si inserisce perfettamente in un dialogo profondo con l’architettura manierista e la storia del luogo, valorizzando in modo significativo l’interazione tra arte contemporanea e patrimonio storico. Le informazioni attuali delineano un quadro completo della mostra, sebbene dettagli tecnici come cataloghi o didascalie non siano ancora stati confermati in modo indipendente.

La combinazione tra la poetica visiva di Marco Palmieri, le tecniche miste che contraddistinguono la sua ricerca e la maestosa architettura di Palazzo Te genera un affascinante dialogo tra passato e presente. Questa esposizione invita il visitatore a riscoprire un luogo emblematico della cultura manierista attraverso la sensibilità di uno sguardo contemporaneo, offrendo un’esperienza artistica e culturale di grande valore.