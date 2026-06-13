Il regista Marco Risi è stato protagonista della quindicesima edizione del Marefestival – Premio Troisi, tenutosi a Salina. Durante l'evento, Risi ha ricevuto il prestigioso riconoscimento e ha offerto spunti di riflessione sul panorama cinematografico italiano e su delicate questioni sociali, in particolare la condizione delle carceri minorili. Ricordando la sua esperienza con il film "Mery per sempre", ambientato in un istituto penitenziario, il regista ha sottolineato l'urgenza di un cambiamento di approccio: “Bisognerebbe tuttavia cambiare la mentalità di chi gestisce in particolare le carceri minorili e fare in modo che non si arrivi a punizioni drastiche, perché si rischia di creare nuovi delinquenti più che nuovi cittadini”.

Analizzando lo stato del settore, Risi ha evidenziato le profonde difficoltà che affliggono le sale cinematografiche, pur riconoscendo che la crisi del cinema è un elemento ricorrente nella sua storia. Ha affermato: “Il cinema è sempre stato in crisi. Mio padre ne parlava anche quando ero ragazzino, nonostante all'epoca si facessero 250 film all'anno. Se ne fanno molti anche adesso, ma sono in crisi le sale cinematografiche destinate ad avere una fine, perché la gente va sempre di meno al cinema e vede solo certi film che magari hanno successo e ci si illude che le cose possano cambiare. Ma la maggior parte dei film fa fatica ad affermarsi, persino il recente film Spielberg fatica ad avere successo”.

Questo scenario, a suo dire, vede le sale "destinate ad avere una fine", con il pubblico che si concentra su poche produzioni di successo, alimentando un'illusione di ripresa che non riflette la realtà generale del settore.

Il Marefestival – Premio Troisi e il legame con la Sicilia

Il Marefestival – Premio Troisi, manifestazione culturale annuale che si svolge nell'incantevole isola di Salina, nell’arcipelago delle Eolie, è dedicato alla memoria del grande Massimo Troisi. L'edizione che ha ospitato Marco Risi ha ribadito il profondo legame del regista con la Sicilia, terra che ha fatto da sfondo a opere significative della sua carriera. Risi ha espresso il suo affetto per l'isola: “Sono innamorato della Sicilia.

Quando sono arrivato le prime volte per registrare Mery per sempre ho sentito subito il richiamo della terra, come se sentissi mie le sue radici”. Il festival si propone di valorizzare non solo il cinema, ma anche il dialogo tra artisti e il territorio, promuovendo confronti su problematiche attuali e sulle prospettive future dell'industria cinematografica.

La crisi delle sale e il ruolo dei festival nel panorama cinematografico

La crisi delle sale cinematografiche si è intensificata negli ultimi anni, caratterizzata da una costante diminuzione del pubblico e da una crescente polarizzazione dell'interesse verso un numero limitato di produzioni di successo. L'avvertimento di Marco Risi a non illudersi su una ripresa basata unicamente sui successi sporadici trova riscontro nell'andamento del settore, che evidenzia la difficoltà di gran parte dei film, sia italiani che internazionali, a imporsi al botteghino.

La sua visione, secondo cui le sale sono "destinate ad avere una fine", è supportata dal calo di spettatori e dalla necessità per molti esercenti di reinventarsi o integrare nuove modalità di fruizione per sopravvivere nell’era digitale.

Nonostante le sfide che il settore deve affrontare, eventi come il Marefestival rivestono un'importanza cruciale nel mantenere vivo l'interesse per il cinema. Essi favoriscono la discussione, stimolano la riflessione e contribuiscono alla formazione di nuove generazioni di spettatori, fungendo da ponte tra il pubblico, gli artisti e le istituzioni locali nel contesto culturale italiano.