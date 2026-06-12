Il Museo del Vetro di Murano, emblema della tradizione vetraria dell'isola veneziana, ospita dal 12 giugno 2026 una mostra personale dedicata all'artista Marco Toso Borella. L'evento, nella storica sede museale, è un appuntamento di spicco nel calendario culturale locale. L'esposizione valorizza la produzione artistica contemporanea di Toso Borella, mettendola in dialogo con le tecniche storiche del vetro muranese, evidenziando la continuità e l'evoluzione di quest'arte.

La mostra presenta una selezione di opere recenti di Marco Toso Borella, incluse nuove installazioni create per gli spazi del museo.

L'intento è stabilire un dialogo tra la trasparenza della materia e la memoria del luogo, sottolineando la connessione tra innovazione artistica e storia vetraria di Murano. Documenti e materiali illustrano i processi creativi dell'artista, offrendo una visione completa del suo percorso e della cultura materiale muranese.

Il Museo del Vetro di Murano: storia e ruolo

Situato nel palazzo Giustinian, nel centro di Murano, il Museo del Vetro è un'istituzione di rilievo. Fondato nel 1861, custodisce oltre quattromila pezzi che narrano la storia della lavorazione vetraria veneziana, dal periodo romano al Novecento. Gestito dalla Fondazione Musei Civici di Venezia, è un punto di riferimento per conoscere lo sviluppo tecnico e artistico locale.

La mostra di Marco Toso Borella si inserisce come prosecuzione e attualizzazione del dialogo tra arte contemporanea e saperi tradizionali.

Marco Toso Borella: opere e poetica

Marco Toso Borella è riconosciuto per la sua ricerca su materiali e tecniche legate all'arte vetraria. Le sue opere fondono sperimentazione e richiami alla storia del vetro, evidenti nell'esposizione al Museo del Vetro di Murano. Il percorso guida il visitatore attraverso installazioni, opere a parete e oggetti scultorei, ponendo l'accento sull'equilibrio tra innovazione tecnica e rispetto per la tradizione locale. Materiali d'archivio e testimonianze audiovisive arricchiscono l'esperienza, permettendo di comprendere la poetica di Toso Borella e il ruolo dell'arte del vetro nel panorama culturale veneziano.