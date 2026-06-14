La quindicesima edizione del Marefestival – Premio Troisi ha illuminato l'isola di Salina, nell'arcipelago delle Eolie, dal 12 al 14 giugno 2026. Questo importante anniversario celebra un evento che, per quindici anni, ha onorato il cinema e la memoria di Massimo Troisi, proprio sull'isola resa celebre dalle riprese de Il Postino.

Un ricco parterre di ospiti ha animato l'edizione celebrativa. Tra le presenze di spicco figurano Giancarlo Giannini, Cristiana Capotondi, Chiara Francini, Aurora Quattrocchi, Corinne Cléry, Vincenzo Ferrera, Vincenzo De Lucia, il regista Marco Risi e Maria Grazia Cucinotta, madrina fin dalla prima edizione.

Il sassofonista jazz Nat Minutoli ha offerto un contributo musicale, mentre Gerardo Ferrara, controfigura di Troisi ne Il Postino, ha sfilato sul red carpet con la celebre bicicletta del film. Particolarmente apprezzati sono stati la reunion di personalità italiane legate all'universo di 007 – Giannini, Cucinotta, Cléry – e l'incontro tra Quattrocchi e Risi, a quarant'anni dal debutto dell'attrice, recentemente insignita del David di Donatello come migliore interprete protagonista.

"Quindici anni rappresentano un traguardo importante per il Marefestival, ma soprattutto un punto di partenza", ha dichiarato il direttore artistico Massimiliano Cavaleri. La manifestazione ha saputo costruire una propria identità nel tempo e guarda con fiducia al futuro, con la prossima edizione già annunciata per il 18-20 giugno 2027.

Salina: L'Isola del Cinema e della Memoria

Il Marefestival – Premio Troisi è nato nel 2012 da un'idea dei giornalisti Massimiliano Cavaleri e Patrizia Casale. Dall'anno successivo, l'evento è stato dedicato alla memoria di Massimo Troisi, con l'intitolazione della passeggiata di sbarco degli aliscafi a Santa Marina Salina e l'installazione di una scultura raffigurante la bicicletta de Il Postino, un omaggio permanente all'artista sull'isola.

L'evento ha progressivamente ampliato il suo raggio d'azione, includendo anche il Comune di Malfa. La conduzione è affidata fin dalla prima edizione alla giornalista Nadia La Malfa, affiancata da alcuni anni dall'attore Giovanni Pontillo, che cura gli interventi.

Con i suoi 26,4 km², Salina è la seconda isola più estesa delle Eolie, con circa 2.300 abitanti distribuiti tra i comuni di Santa Marina Salina, Malfa e Leni. I suoi maestosi rilievi vulcanici, il monte Fossa delle Felci (962 m) e il monte dei Porri (860 m), offrono una scenografia naturale mozzafiato. Luoghi come Pollara sono rimasti indelebilmente impressi nell'immaginario collettivo grazie a Il Postino, consolidando il legame tra l'isola e il mondo del cinema.

Marefestival: Un Ponte tra Arte, Territorio e Comunità

Il Marefestival – Premio Troisi si distingue per la sua capacità di coniugare cinema, cultura e un profondo legame con il territorio in modo autentico. L'isola si trasforma in una vera e propria capitale del cinema, lontana dalla frenesia dei grandi festival, offrendo un confronto diretto e poetico tra pubblico e artisti.

Nato come manifestazione autonoma, l'evento è cresciuto naturalmente attorno alla figura di Troisi. Le piazze di Salina si animano, anno dopo anno, ospitando proiezioni, talk, concerti e incontri, sempre a ingresso libero grazie al prezioso supporto di sponsor privati.

Il Marefestival è diventato così un piccolo miracolo culturale che riflette l'autentica identità dell'isola: uno spazio dove il cinema "parla" al cuore, l'isola accoglie, e la memoria di Massimo Troisi si intreccia indissolubilmente con l'esperienza diretta, il dialogo e la ricca storia locale.