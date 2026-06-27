Margherita Podestà Heir è la vincitrice della quarta edizione del Premio Biennale Mario Lattes per la Traduzione. Il riconoscimento le è stato assegnato per la traduzione in italiano del romanzo "Vaim" dello scrittore norvegese Jon Fosse, Premio Nobel per la Letteratura 2023, pubblicato in Italia da La Nave di Teseo. L'edizione 2026 del premio era dedicata alle lingue scandinave, a conferma dell'impegno per la letteratura nordeuropea.

La giuria specialistica, composta da Daniela Marcheschi, Lorenzo Lozzi Gallo e Franco Perrelli, ha evidenziato le difficoltà narrative e linguistiche del romanzo di Fosse: “Il testo di Jon Fosse, caratterizzato dall’evanescenza dell’autore onnipotente e dalla coalescenza di tempi e figure in un flusso narrativo ritmato da ripetizioni, analogie, sospensioni e richiami talora impercettibili, traccia per il traduttore un percorso particolarmente arduo”.

La giuria ha riconosciuto che Podestà Heir “è venuta largamente a capo di tali difficoltà, riuscendo a restituire una versione che, partendo dai più essenziali e scabri costrutti linguistici neo-norvegesi, nel salto nella lingua italiana, conserva l’incisività e l’afflato della narrazione fossiana, bilanciando con perizia il suo caratteristico linguaggio comune con le efflorescenze metafisiche che pur in esso vibrano”.

L’evento conclusivo si è svolto il 27 giugno 2026 al Castello di Perno, tra le colline delle Langhe. Le altre finaliste erano Silvia Cosimini ("Varie cose sulle sequoie e sul tempo" di Jón Kalman Stefánsson, Islanda, Iperborea) e Francesca Turri ("Una notte a Nuuk" di Niviaq Korneliussen, Groenlandia, Iperborea).

I finalisti erano stati selezionati dalla giuria stabile (Anna Battaglia, Melita Cataldi, Mario Marchetti e Antonietta Pastore) che, su diciassette opere, ha riconosciuto la "straordinaria qualità" delle tre, pur nella loro diversità stilistica e tematica.

Il Premio Mario Lattes: valorizzazione della traduzione

Il Premio Biennale Mario Lattes per la Traduzione, giunto alla sua quarta edizione, è un'iniziativa della Fondazione Bottari Lattes in collaborazione con l'Associazione Castello di Perno. Il suo obiettivo è valorizzare la figura del traduttore, essenziale per rendere accessibili al pubblico italiano le letterature straniere. L'edizione di quest'anno, dedicata alle lingue scandinave, ha evidenziato il lavoro su testi complessi, con finaliste da Norvegia, Islanda e Groenlandia.

La cerimonia di premiazione, condotta dalla giornalista Laura Pezzino, si è tenuta nel cuore delle Langhe. L'evento ha coinvolto traduttrici, giurati e studenti di Lingue e Letterature Straniere dell'Università di Milano, futuri professionisti del settore, per un confronto con gli esperti. La premiazione è stata trasmessa in streaming sulla pagina Facebook della Fondazione, rendendo l'evento accessibile a un pubblico più ampio. Le edizioni precedenti erano state dedicate a lingua araba, cinese e ispano-americana, promuovendo il dialogo interculturale.

Organizzazione e sostenitori

La Fondazione Bottari Lattes organizza il Premio Mario Lattes per la Traduzione con il contributo di Regione Piemonte, Comune di Monforte d’Alba, Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo, Confindustria Cuneo, Banca d’Alba e Fondazione CRT.

La selezione avviene in due fasi: una giuria stabile individua i finalisti per la qualità della resa linguistica, quindi una giuria specialistica valuta le traduzioni nelle lingue specifiche.

Il Castello di Perno, sede della premiazione, è un luogo simbolico per l'editoria italiana e un centro culturale di rilievo nelle Langhe. La collaborazione tra Fondazione Bottari Lattes e Associazione Castello di Perno ha consolidato l'evento come un appuntamento di spicco nel panorama italiano della traduzione, facilitando il confronto tra professionisti, accademici, editori e giovani.