Il Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina (Madre) di Napoli ha inaugurato, a partire dal 24 giugno 2026, la mostra 'Maria Lai. Essere è tessere'. Questo progetto espositivo rende omaggio all’artista sarda, punto di riferimento per l’arte italiana del secondo Novecento.

L’iniziativa presenta oltre cinquanta opere, realizzate tra gli anni Cinquanta e il 2013, anno della sua scomparsa. La mostra si articola come un percorso retrospettivo che esplora i nuclei essenziali della sua ricerca: le tessiture, i libri cuciti e le geografie di fili, elementi distintivi della sua poetica.

Curata da Alessandra Troncone e prodotta dalla Fondazione Donnaregina, l'esposizione offre una selezione di lavori da musei, collezioni pubbliche e private, e dall’Archivio Maria Lai. Tra le opere di spicco figurano i celebri 'Libri cuciti', composizioni di fili e tele che ridefinivano la scrittura, e le installazioni tessili che le valsero fama internazionale. Il progetto evidenzia la dimensione artigianale e universale del suo lavoro, come testimonia la sua affermazione: “Volevo lasciare briciole perché, se qualcuno desidera seguire un filo, non perda la via”.

La poetica di Maria Lai tra memoria e territorio

'Essere è tessere' ricostruisce il legame profondo che Maria Lai ebbe con il suo territorio d’origine, la Sardegna.

L’esposizione valorizza la straordinaria capacità dell’artista di integrare nella sua pratica elementi della tradizione tessile sarda, reinterpretandoli in chiave decisamente contemporanea. I visitatori possono ammirare anche opere frutto del confronto diretto con le comunità locali, testimonianza della dimensione collettiva del lavoro di Lai e della sua costante attenzione ai legami di comunità e alla memoria condivisa.

Il Madre, nel cuore di Napoli, rafforza con questo evento il suo impegno nell’approfondimento dell’arte italiana e internazionale, proponendosi come spazio dove la tradizione dialoga con la sperimentazione. La retrospettiva dedicata a Maria Lai si inserisce in una programmazione attenta alle figure che hanno dato nuovo impulso al linguaggio artistico nel Novecento, confermando il ruolo del museo come punto di riferimento nazionale per la valorizzazione di ricerche significative.

Maria Lai: vita, opere e innovazione artistica

Il Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina, nel centro storico di Napoli, ospita collezioni permanenti ed esposizioni temporanee. Attraverso collaborazioni con istituzioni e archivi, il Madre contribuisce alla diffusione della conoscenza artistica. La mostra dedicata a Maria Lai rappresenta un’offerta culturale di rilievo nel panorama espositivo del 2026.

Maria Lai (nata a Ulassai nel 1919 e scomparsa a Cardedu nel 2013) ha esplorato e sperimentato una molteplicità di linguaggi espressivi, dalla scultura al disegno, dal ricamo all’installazione. La sua opera più celebre rimane 'Legarsi alla montagna', realizzata nel 1981, un’esperienza di arte relazionale che coinvolse attivamente l’intera comunità del suo paese natale.

Alcuni nuclei di questa esperienza, insieme alle sue pagine cucite, ai suoi telai artistici e alle sue 'geografie di fili', trovano collocazione nelle sale del Madre. L’archivio a lei dedicato, parte integrante dell’allestimento, permette di approfondire lo studio della sua carriera e di apprezzare la varietà dei materiali impiegati. La mostra rimarrà visitabile secondo il calendario espositivo in programma, offrendo un’occasione unica per scoprire il genio di Maria Lai.