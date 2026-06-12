Marilyn Manson ha ufficializzato l’uscita di ‘One Assassination Under God – Chapter 2’, il suo nuovo album. Il disco, composto da nove brani, sarà pubblicato da Nuclear Blast Records e prosegue il percorso artistico che ha segnato il suo ritorno sulle scene. Il primo singolo, ‘Exit Wound’, è già disponibile e anticipa le sonorità del progetto.

Dettagli e collaborazioni

La produzione del nuovo capitolo è stata nuovamente affidata a Tyler Bates, figura centrale nell’evoluzione musicale di Manson. Bates non accompagnerà l’artista nei prossimi tour; al suo posto, torna Tim Skold, collaboratore storico dagli anni Duemila.

La copertina dell’album presenta un autoritratto ad acquerello realizzato dallo stesso Manson. La tracklist include ‘Unalive’, ‘Don’t Answer the Door’, ‘Front Toward Enemy’ e ‘Enantiomorph’.

“Exit Wound”: sonorità e tematiche

Il singolo ‘Exit Wound’ combina chitarre potenti e sintetizzatori melodici, mantenendo un’atmosfera coerente con il precedente lavoro. Il testo affronta temi complessi come la spettacolarizzazione della distruzione personale e il rapporto tra giudizio pubblico e manipolazione mediatica. Il titolo, che richiama la ferita d’uscita di un proiettile, è una metafora incisiva delle conseguenze della condanna sociale. Nel brano, i fan potranno apprezzare riferimenti sonori a ‘Deformography’, da ‘Antichrist Superstar’, album che quest’anno celebra il trentesimo anniversario.

Marilyn Manson in Italia: le date

L’uscita di ‘One Assassination Under God – Chapter 2’ sarà anticipata da concerti che vedranno Marilyn Manson esibirsi anche in Italia. Tre tappe sono previste: l’11 luglio a Ferrara, il 13 luglio a Bari e il 14 luglio a Roma, quest’ultima già sold out. Questi appuntamenti offriranno ai fan l’opportunità di ascoltare dal vivo i nuovi brani e di assistere al ritorno di una delle figure più iconiche della scena rock internazionale.