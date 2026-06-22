Mario Calabresi è il vincitore del Premio Ischia per la Comunicazione Sostenibile, che gli sarà consegnato il 10 e 11 luglio 2026 a Lacco Ameno. L'evento si inserisce nella 47esima edizione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo. Il riconoscimento celebra la sua capacità di reinventarsi nel giornalismo italiano con rigore e visione, anticipando i cambiamenti del settore come cronista, inviato e direttore di testate di primo piano.

Calabresi ha precocemente intuito le potenzialità del digitale, creando format e piattaforme per nuovi pubblici e conferendo profondità e respiro alla narrazione contemporanea.

Ha reso la sostenibilità una priorità editoriale quando il tema era marginale, elevando la transizione ecologica da nicchia a questione centrale per la vita delle persone, trattandola con la serietà delle grandi emergenze politiche ed economiche.

L'Evento e l'Impegno per la Sostenibilità

La cerimonia di premiazione si terrà a Lacco Ameno, con il sostegno di Regione Campania, Comune di Lacco Ameno d’Ischia, Istituto per il Credito Sportivo, Siae e l’Assessorato alla Cultura. Il Premio Ischia Internazionale di Giornalismo, alla sua 47esima edizione, ha sempre valorizzato figure di spicco. Negli ultimi anni, ha intensificato l'attenzione sulla comunicazione sostenibile, premiando chi si distingue nella divulgazione e analisi dei temi ambientali, sociali e innovativi.

La manifestazione funge da osservatorio sull'evoluzione delle professioni dell'informazione, con enfasi su linguaggi e strumenti digitali.

Storia e Riconoscimenti del Premio

Istituito nel 1980, il Premio Ischia Internazionale di Giornalismo si svolge a Lacco Ameno, riconoscendo personalità di spicco. La categoria comunicazione sostenibile ha premiato giornalisti impegnati sui temi green e della transizione ecologica, come Riccardo Luna (2024), editorialista e direttore di Green&Blue. La varietà dei premiati evidenzia l'ampiezza con cui il Premio Ischia valorizza l'informazione.

Tra gli altri illustri vincitori figurano Aldo Cazzullo (carta stampata), Monica Giandotti (televisione), Elena Pero (racconto sportivo) e Amy Kazmin del Financial Times (premio internazionale). La cerimonia, appuntamento di riferimento per il giornalismo italiano, si tiene a Lacco Ameno, valorizzando la qualità dei riconoscimenti e la partecipazione delle istituzioni locali e regionali.