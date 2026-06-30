Dal 1° luglio al 20 settembre 2026, il Palazzo Reale di Milano rende omaggio a Mario Raciti, protagonista dell’astrazione italiana del secondo Novecento, con una grande mostra retrospettiva. L’esposizione, a ingresso libero e intitolata "Mario Raciti: Opere 1952–2025", presenta circa cento opere che ripercorrono l’intero iter creativo dell’artista, dagli esordi negli anni Cinquanta fino alle produzioni più recenti. I lavori provengono dal Museo del Novecento di Milano, dal Mart di Rovereto e da collezioni private, offrendo un ampio racconto della sua carriera e del profondo legame con la città natale.

L’iniziativa, curata da Luca Pietro Nicoletti, si inserisce nel ciclo “Maestri a Milano” ed è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, in collaborazione con Silvana Editoriale. L’assessore Tommaso Sacchi ha sottolineato: “Ripercorrerne la ricerca significa valorizzare un patrimonio culturale che appartiene alla città e offrire al pubblico l’occasione di riscoprire un percorso artistico di grande valore”.

Il percorso artistico e l’evoluzione stilistica di Mario Raciti

Nato a Milano nel 1934, Mario Raciti si affermò come uno dei principali esponenti del movimento post-informale italiano. Dopo studi giuridici e un iniziale periodo da avvocato, nei primi anni Sessanta scelse di dedicarsi interamente alla pittura.

La sua ricerca artistica si concentrò sull’esplorazione della memoria, della realtà e di una dimensione visionaria. Il suo linguaggio si è evoluto dalle figurazioni simboliche degli anni Sessanta alle atmosfere rarefatte della serie “Presenze-assenze” negli anni Settanta, per poi approdare alle “Mitologie” degli anni Ottanta e ai “Misteri” degli anni Novanta. Nelle opere più recenti, la sua pittura ha mostrato un progressivo dissolvimento dell’immagine, affrontando tematiche esistenziali e spirituali complesse.

Tra i cicli esposti figurano opere dedicate alla Crocifissione e alla serie “Perché”, parte del corpus “I fiori del Profondo”, dove il mito di Proserpina funge da metafora della necessità umana di relazione e comunicazione.

Le sue ultime esplorazioni, raccolte nelle serie “Una o due figure” e “Fonti”, trasformano il soggetto floreale in dardi, evocando distanza e difficoltà di comunicazione tra gli individui.

Milano, i suoi musei e il riconoscimento della critica

Mario Raciti ha coltivato importanti legami con l’ambiente culturale milanese, interagendo con figure come il poeta Roberto Sanesi e l’editore Vanni Scheiwiller, che nel 1970 pubblicò la sua prima monografia. Negli anni Settanta, entrò a far parte del gruppo della Galleria Morone, consolidando la sua posizione nel panorama artistico nazionale. Un momento cruciale del suo rapporto con la città fu la personale al PAC Padiglione d’Arte Contemporanea nel 1988, che portò all’acquisizione di trentasei sue opere, oggi parte delle collezioni del Museo del Novecento.

Le sue opere sono oggi presenti in prestigiose collezioni pubbliche e private, incluse le Gallerie d’Italia, il MART di Rovereto, il CSAC di Parma, e le storiche collezioni Pallini e Jucker. Questa importante retrospettiva milanese segue altre significative rassegne monografiche, tra cui quelle tenutesi a Palazzo Sarcinelli di Conegliano (1998), a Palazzo Magnani di Reggio Emilia (2010) e al MART (2016). La mostra è accompagnata da un catalogo edito da Silvana Editoriale, realizzato in collaborazione con OltreArte Galleria Contemporanea.

La presenza di questa esposizione a Palazzo Reale riafferma l’impegno di Milano nel promuovere l’arte contemporanea e nel riconoscere il valore di figure come Raciti, che hanno saputo attraversare decenni di storia dell’arte italiana mantenendo una dimensione poetica, spesso in bilico tra impulso psicologico e allegoria della profondità.