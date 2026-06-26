I Maroon 5, guidati da Adam Levine, hanno inaugurato gli I‑Days a Milano con un concerto all’Ippodromo Snai San Siro, presentando una scaletta che ha ripercorso l’intera carriera, dall’album ‘Songs About Jane’ ai successi più recenti. L’esibizione ha coinvolto il pubblico con energia e forte presenza scenica, unendo passato e presente.

L'Eredità di 'Songs About Jane'

Il concerto si è aperto con ‘Harder to Breathe’. Le tracce dall’album d’esordio del 2002, ‘Songs About Jane’, sono state il cuore dello show. Brani come ‘This Love’, ‘She Will Be Loved’ e ‘Sunday Morning’ hanno riaffermato le radici pop-rock della band, con influenze funk e soul.

Questi classici, amati da diverse generazioni, dimostrando la loro intramontabile risonanza.

Evoluzione Sonora e Hit Globali

I Maroon 5 hanno presentato i successi che ne hanno segnato l’evoluzione. La setlist ha incluso hit come ‘Maps’, ‘Love Somebody’, ‘Girls Like You’ (con Cardi B) e ‘Moves Like Jagger’. Questa sezione ha evidenziato la capacità della band di rinnovarsi, abbracciando sonorità più elettroniche e R&B senza perdere la propria identità. Adam Levine ha interagito con il pubblico, trasmettendo entusiasmo e sottolineando la crescita artistica.

Un Trionfo di Carriera a Milano

La partecipazione dei Maroon 5 agli I‑Days di Milano è stata significativa. Lo spettacolo ha ripercorso oltre vent’anni di successi.

Con più di cento milioni di dischi venduti e numerose collaborazioni internazionali, la band ha consolidato la sua posizione di protagonista della musica pop mondiale, ribadendo il forte legame con il vasto pubblico.