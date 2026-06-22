Si è conclusa con grande successo a Massa Lubrense la terza edizione de “La Tavola dei 300”, un’iniziativa che ha visto un’ampia partecipazione e ha celebrato i sapori e il territorio locale. Promossa dall’Associazione Ristoratori Lubrensi con il patrocinio del Comune, la manifestazione si è svolta nei suggestivi borghi di Marina della Lobra e Marina di Puolo. Le due serate dedicate sono state animate da colori, musica e buon cibo, accendendo i riflettori sulle bellezze del territorio e sulla sua ricca tradizione gastronomica.

L’evento, definito come una tappa “Coast to Coast”, ha contribuito a rafforzare l’immagine dei borghi coinvolti, esaltando la gastronomia locale e le tradizioni culturali.

Il presidente dell’Associazione Ristoratori Lubrensi, Francesco Gargiulo, ha espresso profonda soddisfazione per l’entusiasmo e l’affiatamento dimostrato dagli associati. Gargiulo ha sottolineato: “Ringrazio quanti hanno contribuito a rendere unica questa terza edizione. C'è grande entusiasmo ed affiatamento tra gli associati, già impegnati con nuove idee e progetti per la promozione dell’area massese e dell’esperienza gastronomica che ci contraddistingue”.

Solidarietà e Valorizzazione Artistica

Oltre all’aspetto celebrativo, “La Tavola dei 300” ha avuto un significativo risvolto solidale. I fondi raccolti durante la manifestazione saranno infatti destinati a interventi di beneficenza a favore delle famiglie meno fortunate del territorio.

Questa importante iniziativa è frutto di una stretta collaborazione con i parroci locali. L’associazione, coordinata dagli associati Fernanda Esposito e Salvatore Spasiano, sta operando da mesi in sinergia con le parrocchie per concretizzare queste azioni di solidarietà.

Sotto il profilo artistico e musicale, l’edizione 2026 si è distinta per la promozione degli artisti locali, offrendo un variegato programma che ha spaziato dalla tarantella sorrentina alla musica del DJ. Particolarmente suggestivo è stato l’intervento di un tenore che si è esibito in navigazione a Marina di Puolo, creando un’atmosfera unica. Nella serata che ha preceduto l’evento principale, a Marina della Lobra si è tenuta una cerimonia di consegna di riconoscimenti: un premio alla carriera è stato conferito a Carmelo Sciplino, chitarrista e cantante finalista di The Voice Senior, consegnato da Nerina Di Nunzio.

Un altro riconoscimento è andato a Saverio, storico ristoratore massese, premiato dal giornalista Edoardo Raspelli per il suo impegno nella valorizzazione del territorio.

Identità Territoriale e Prospettive Future

L’evento “La Tavola dei 300” affonda le sue radici nell’azione collettiva dell’Associazione Ristoratori Lubrensi (ARL), fondata durante la pandemia con l’obiettivo di promuovere la collaborazione tra gli operatori locali. La manifestazione mira a incrementare la visibilità e il posizionamento distintivo dei ristoratori di Massa Lubrense, veicolando valori fondamentali quali l’ospitalità inclusiva, la promozione del territorio e la sua inconfondibile identità gastronomica. Tra i prodotti protagonisti della cucina locale, che caratterizzano l’offerta della zona, spiccano i limoni, il pescato fresco e gli ortaggi del territorio.

L’iniziativa ha evidenziato l’importanza di un modello di accoglienza aperto, dove turisti e residenti possono condividere appieno la cultura gastronomica e la bellezza paesaggistica. Il presidente Gargiulo ha confermato che il gruppo è già attivamente impegnato nella definizione di nuove idee e progetti promozionali, mantenendo salda la collaborazione con le istituzioni e le parrocchie per il sostegno alle famiglie più bisognose. “La Tavola dei 300” si conferma così un appuntamento cruciale per la promozione di Massa Lubrense come esempio virtuoso di accoglienza autentica e di eccellenza culinaria, con l'intenzione di progettare la quarta edizione dopo l'alta stagione, introducendo novità solo se condivise dagli associati.