L'attore e regista Massimiliano Gallo ha lanciato un appello per un'arte autentica a Napoli, capace di superare i cliché tradizionali legati alla città. La sua dichiarazione è giunta a margine della partecipazione al "World Summit", un concerto-evento ideato da Enzo Avitabile e sostenuto dal Comune di Napoli, che ha animato Piazza Mercato con la presenza di numerosi artisti italiani e internazionali.

Gallo ha enfatizzato la necessità di «artisti che non presentino il ‘cliché di Napoli’, di artisti molto onesti nella loro proposizione e di quello che fanno, che seguono un loro percorso».

Ha poi aggiunto: «Spesso noi napoletani incappiamo nel voler fare pure il cliché del napoletano per accontentare un po' tutti, invece chi fa questo lavoro con grande onestà – come il percorso di Enzo Avitabile fatto di grandi collaborazioni, un percorso infinito, di grande coerenza – è quello di cui abbiamo bisogno come quando avevamo bisogno di Massimo Troisi e di Pino Daniele».

L'attore ha ricordato come figure come Massimo Troisi e Pino Daniele «andavano un po’ su percorsi diversi. Alla prima parola o alla prima nota erano ‘napoletani’ ma non erano mai banali nel proporre il nostro universo». La sua presenza al World Summit è stata anche un’occasione per consolidare il legame con Enzo Avitabile, nato dalla collaborazione nel film “La Salita”.

Questa pellicola narra la storia di Eduardo nel periodo in cui frequentava i ragazzi di Nisida, con una colonna sonora curata dallo stesso Avitabile. Gallo ha spiegato: «Ci legava già un rapporto di stima e di amicizia, un rapporto che si è amplificato e quando mi ha chiamato non potevo mancare all’appello. Un’occasione per stare insieme sul palco e soprattutto incontrare Napoli. Mi considero un attore che canta. Ho cantato ‘ ’O surdato ’nnammurato’ col pubblico e ho letto ‘Ammore’, una poesia che ho scritto».

Il World Summit: musica e condivisione per Napoli

Il "World Summit", promosso da Enzo Avitabile e supportato dal Comune di Napoli, si è configurato come un significativo momento di incontro e confronto artistico.

Piazza Mercato, luogo simbolo della città, ha ospitato l'evento gratuito che ha visto esibirsi musicisti, attori e ospiti internazionali. Il percorso artistico di Enzo Avitabile, citato da Gallo come esempio di coerenza e innovazione, riflette la volontà di promuovere una Napoli capace di superare le rappresentazioni stereotipate e aprirsi a linguaggi contemporanei.

La manifestazione non si è limitata alla sola performance, ma ha offerto anche uno spazio di riflessione sull’identità e la cultura partenopea. Massimiliano Gallo, unito ad Avitabile da un profondo rapporto artistico e personale, ha contribuito alla serata interpretando il classico ‘ ’O surdato ’nnammurato’ insieme al pubblico e recitando una sua poesia inedita.

Tra i temi centrali della serata, è emersa con forza la necessità di riaffermare l'onestà artistica.

Massimiliano Gallo: tra nuove serie e visione artistica

Durante l'evento, Gallo ha fornito alcune anticipazioni sulla nuova stagione della serie “Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso”. Le riprese si concluderanno a ottobre, con la messa in onda prevista per la stagione successiva o poco prima. L’attore ha assicurato che la serie manterrà lo spirito amato dal pubblico, ma si concentrerà anche sull'esplorazione delle relazioni familiari e delle diverse sfumature dell’amore. Ha dichiarato: «Cerchiamo di raccontare l’amore in tutte le sue sfaccettature: l’idea che una famiglia può essere anche allargata ed essere una splendida famiglia».

Massimiliano Gallo prosegue così la sua carriera all'insegna della versatilità, distinguendosi tra teatro, musica e televisione. La sua visione artistica, sempre personale e onesta, si allinea a quella di grandi nomi che hanno saputo donare a Napoli una voce unica e originale nel panorama culturale italiano.