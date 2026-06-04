Massimo Franco, editorialista del Corriere della Sera, è stato insignito del Premio Passaggi 2026. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato dal comitato scientifico di Passaggi Festival, la manifestazione culturale interamente dedicata alla saggistica che si terrà a Fano dal 24 al 28 giugno 2026.

La cerimonia di premiazione è fissata per giovedì 25 giugno, alle ore 19, in piazza XX Settembre, durante la seconda giornata del festival. In questa occasione, Franco presenterà il suo ultimo lavoro, intitolato "Papi, dollari e guerre. Il potere dell'America in Vaticano dal tabù del passato a Leone XIV" (Solferino).

Il libro rappresenta un'approfondita indagine sull'asse tra Washington e la Santa Sede, frutto di una ricerca basata su documenti dell'archivio apostolico e testimonianze inedite.

Il Premio Passaggi celebra la notevole capacità di Franco di decodificare, con rigore e indipendenza intellettuale, i complessi intrecci che legano la diplomazia internazionale, la finanza e la Santa Sede. Nando dalla Chiesa, presidente del comitato scientifico, ha sottolineato come Franco "esprima la misura riflessiva che il giornalismo non può perdere, nonostante la brutale radicalità dei fatti che è oggi chiamato a raccontare. La misura che arricchisce e rafforza la denuncia, non la sminuisce e nemmeno la nega."

Passaggi Festival: Un Punto di Riferimento per la Saggistica

Il Passaggi Festival si conferma l'unica manifestazione culturale italiana interamente dedicata alla saggistica.

Nato nel 2013 da un'idea di Giovanni Belfiori, insieme a figure di spicco come Cesare Carnaroli, Nando dalla Chiesa, Alessandra Longo e Giorgio Santelli, il festival è promosso dall'associazione Passaggi Cultura in collaborazione con Librerie Coop. Gli eventi si distribuiscono in numerose sedi tra il centro storico e il lungomare di Fano.

L'edizione 2026, in programma dal 24 al 28 giugno, avrà come tema centrale «Il senso della misura. Idee, città, civiltà. Da Vitruvio al presente». Questa scelta tematica acquisisce un significato particolare grazie al forte legame con il contesto urbano e archeologico di Fano. I recenti scavi in piazza Andrea Costa hanno infatti portato alla luce, con certezza, i resti della Basilica di Vitruvio del I secolo avanti Cristo, l'unico edificio attribuito dallo stesso architetto nel suo celebre De Architectura.

Questo ritrovamento conferisce al festival un valore civico e contemporaneo, trasformando il tema in una questione concreta e tangibile.

Con circa 300 ospiti e 150 eventi, distribuiti in 15 diverse location tra il centro storico e la zona mare, l'edizione 2026 conferma l'ampiezza e la capacità attrattiva del festival, consolidando la sua posizione nel panorama culturale nazionale.

Storia e Rilevanza Culturale del Festival

Fin dalla sua nascita, il Passaggi Festival si è proposto di offrire uno spazio pubblico di confronto e approfondimento sulla saggistica, superando barriere generazionali e tematiche. Nel corso degli anni, la manifestazione ha saputo arricchirsi attraverso un'ampia varietà di proposte, tra cui presentazioni librarie, laboratori per bambini e adulti, mostre, eventi teatrali, letture ad alta voce e visite guidate, promuovendo una riflessione culturale diffusa.

Il festival si è distinto per la sua capacità di coinvolgere non solo un pubblico locale, ma anche visitatori provenienti da diverse regioni italiane. L'offerta culturale proposta si caratterizza per la sua accessibilità e per la pluralità di voci e temi affrontati, confermando Passaggi come un laboratorio civico e culturale di rilevante importanza nel panorama nazionale della non-fiction.