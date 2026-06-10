La Fondazione Matera-Basilicata 2019 si pone un obiettivo ambizioso per il 2026: costruire una vasta rete di cooperazione culturale che colleghi le Capitali della cultura del Mediterraneo, dell'Europa, dell'Africa e del mondo arabo. L'intento è trasformare Matera in un centro stabile di incontro e dialogo, un'iniziativa chiave nell'anno in cui la città assume il prestigioso ruolo di Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo. Rita Orlando, direttrice della Fondazione, ha sottolineato l'importanza di questo progetto: “È la sfida alla quale in questo momento tengo di più perché credo che sia una delle eredità più importanti che questa Capitale possa lasciare”.

Il progetto, parte integrante delle attività di diplomazia culturale, mira a coinvolgere un'ampia gamma di attori: istituzioni, organizzazioni culturali, artisti e comunità provenienti da tutto il bacino mediterraneo. L'obiettivo primario è creare una rete interconnessa tra le capitali culturali di diversi continenti, fungendo da punto di sintesi per iniziative che vedono la cultura come motore di sviluppo, inclusione sociale e cooperazione tra i popoli. Secondo la Orlando, la Capitale Mediterranea ha il potenziale per “mettersi in rete con le capitali europee, africane e arabe della cultura, diventando un elemento di sintesi tra progetti ancora oggi slegati”. Per rafforzare queste relazioni, sono previste residenze artistiche internazionali e programmi di cooperazione sviluppati con i partner mediterranei.

Matera e Tetouan: un programma culturale condiviso per il 2026

Il titolo di Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026 è stato conferito congiuntamente a Matera e alla città marocchina di Tetouan. Questo riconoscimento evidenzia la storica vocazione di Matera come crocevia di scambi e relazioni tra le comunità della koinè mediterranea. Il programma per il 2026, denominato “Terre Immerse”, si propone di valorizzare e rinnovare i profondi legami culturali e storici tra le sponde del Mediterraneo, includendo anche le regioni interne che tradizionalmente non hanno un accesso diretto al mare, in un'ottica di inclusione e dialogo esteso.

Durante la cerimonia di inaugurazione, il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha dichiarato che Matera “assume un titolo profondamente strategico: diventa la Capitale della collaborazione culturale tra le comunità della koinè mediterranea, di quest’area del mondo legata da millenni di relazioni e scambi, vitale per il presente e il futuro della nostra Nazione”.

Il Ministro ha inoltre espresso gratitudine ai rappresentanti delle principali istituzioni euromediterranee che hanno supportato la candidatura e la realizzazione dell'iniziativa, tra cui Petra Kèzman dell’Unione per il Mediterraneo e Josep Ferré della Fondazione Anna Lindh.

La missione di Matera: promuovere il dialogo e l'innovazione nel Mediterraneo

Matera, già Capitale Europea della Cultura nel 2019, rafforza la propria centralità nell'area mediterranea con questa nuova designazione, consolidando il suo impegno nella promozione del dialogo interculturale. Il programma “Terre Immerse” è stato ideato per stimolare nuove forme di collaborazione con istituzioni, artisti e operatori culturali dei Paesi affacciati sul Mediterraneo.

L'obiettivo è non solo rafforzare i legami esistenti, ma anche attivare percorsi comuni orientati all'innovazione creativa, alla condivisione di conoscenze e allo sviluppo dell'inclusione sociale.

L'iniziativa mira a lasciare un'eredità duratura, sia in termini di relazioni consolidate che di progetti condivisi. Viene riaffermata la funzione di Matera come “ponte di pietra” e luogo simbolico nel cuore delle relazioni euro-mediterranee, capace di unire diverse comunità del Sud Italia e dell'intero bacino. Attraverso queste attività, la Fondazione Matera-Basilicata 2019 intende dare continuità e stabilità alle reti culturali create con la Capitale Europea della Cultura, espandendole su scala internazionale.