Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scelto di celebrare l’80° anniversario della Repubblica Italiana con un evento speciale, “I Volti della Repubblica”, in programma il 2 giugno 2026. La serata, che sarà trasmessa in diretta su Rai Uno dalle ore 21, vedrà la partecipazione di una folta rappresentanza di atleti olimpici e paralimpici, affiancati da numerosi artisti del panorama musicale, teatrale e cinematografico italiano. L’obiettivo è ripercorrere ottanta anni di storia nazionale attraverso i protagonisti dello sport tricolore e le personalità dell’arte e dello spettacolo.

I campioni dello sport italiano protagonisti

La delegazione sportiva, guidata dal Presidente del CONI Luciano Buonfiglio, include atleti di spicco come Arianna Fontana e Federica Brignone, reduci dai successi dei Giochi Invernali di Milano Cortina. Saranno presenti anche campioni dell’atletica leggera (Eseosa Fostine Desalu, Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Antonella Palmisano), della canoa (Carlo Tacchini, Gabriele Casadei), del canottaggio (Stefano Oppo, Giacomo Gentili), del ciclismo (Filippo Ganna, Francesco Lamon), della ginnastica (Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio, Giorgia Villa, Angela Andreoli), del nuoto (Manuel Frigo), del pentathlon moderno (Giorgio Malan), della scherma (Arianna Errigo, Francesca Palumbo, Tommaso Marini, Filippo Macchi, Guillaume Bianchi), del taekwondo (Simone Alessio, Vito Dell’Aquila), del tiro a segno (Federico Nilo Maldini, Paolo Monna), del tiro a volo (Diana Bacosi, Silvana Stanco), dei tuffi (Lorenzo Marsaglia) e della vela (Caterina Banti, Ruggero Tita).

Una corposa delegazione del mondo paralimpico, sotto la guida del Presidente del CIP Marco Giunio De Sanctis, sarà composta da Bebe Vio, Martina Caironi, Ana Maria Vitelaru, Stefano Travisani, Mirko Testa, Alessia Scortechini, Sara Morganti, Stefano Meoli, Andrea Liverani, Edoardo Giordan, Giulia Ghiretti, Martina Caironi, Antonino Bossolo e Simone Barlaam. L’evento accoglierà inoltre celebri campioni del passato, tra cui i calciatori Giuseppe Bergomi, Marco Tardelli e Alessandro Del Piero, e altre leggende come Jury Chechi, Anzhelika Savrayuk, Manuela Di Centa, Fabio Meraldi, Filippo Magnini, Massimiliano Rosolino, Maurizio Damilano, Gabriella Dorio, Stefano Tilli, Giuseppe Gibilisco, Diego Nargiso e Andrea Lo Cicero.

Un nuovo format: spettacolo pubblico e voci femminili

Per la prima volta, il Capo dello Stato ha scelto di sostituire il tradizionale ricevimento istituzionale nei giardini del Quirinale con uno spettacolo pubblico in piazza, rendendo la celebrazione accessibile a tutti i cittadini, inclusi disabili e persone fragili. Sul palco, accanto agli atleti, si esibiranno numerosi artisti di fama: Roberto Bolle, Gianni Morandi, Annalisa, Cecilia Bartoli, Carlo Verdone, Paolo Fresu, Flavio Insinna, Giuliano Sangiorgi, Luca Barbarossa, Francesco Pannofino, Luca Zingaretti e Massimo Popolizio.

La serata darà spazio anche a figure femminili di spicco, con la partecipazione delle attrici Carolina Crescentini e Cristiana Capotondi, e un monologo di Paola Cortellesi dedicato al 2 giugno 1946 e al primo voto delle donne.

Un dialogo scritto da Maurizio de Giovanni, interpretato da Cesare Bocci e Marta Gastini, offrirà una riflessione sull’Italia delle origini repubblicane. La direzione artistica musicale è affidata al maestro Leonardo De Amicis, che dirigerà giovani talenti dei conservatori.

Partecipazione istituzionale e messaggio di unità

L’evento del 2 giugno vedrà la presenza di circa 2.700 ospiti, tra cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i presidenti delle due Camere, 200 studenti maturandi e alcune personalità insignite come “eroi” civili. Il Presidente Mattarella renderà omaggio all’Altare della Patria all’inizio delle celebrazioni e, nel pomeriggio, dialogherà su Rai1 con giovani studenti e under 35 su valori, memoria e futuro della Repubblica.

Il messaggio principale dell’iniziativa è l’identità collettiva della Repubblica, sintetizzata nel claim: “La Repubblica siamo noi, ciascuno di noi”.

Il Quirinale tra tradizione e innovazione

Il Quirinale, dal 1946, è il fulcro delle celebrazioni per la nascita della Repubblica Italiana. Il cambiamento promosso da Sergio Mattarella per l’80° anniversario, con l’apertura e la serata pubblica in piazza, si inserisce in una tradizione di attenzione al coinvolgimento della collettività. L’edizione 2026 della Festa della Repubblica rappresenta così una sintesi tra memoria repubblicana, spirito di innovazione e apertura alle pluralità della società civile, rilanciando la centralità del Quirinale come luogo simbolico e scena della celebrazione condivisa dei valori fondanti dell’Italia.