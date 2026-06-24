Un messaggio di incoraggiamento dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è giunto al Liceo Statale Elsa Morante di Scampia, Napoli, tramite il Quirinale. La telefonata precede la prima edizione del Festival dell'Intercultura, in programma giovedì 25 giugno 2026 in Piazza Giovanni Paolo II. Mattarella ha sostenuto l'impegno, il senso civico e la volontà dei giovani nella cultura. Gli studenti, commossi e orgogliosi, invieranno al Quirinale il manifesto e la cartolina dell'evento, firmati, definendo il gesto come l'accensione di un “coraggio profondo” grazie alle parole istituzionali.

Scampia: il Festival dell'Intercultura

Il Festival dell'Intercultura, ideato dal Liceo Elsa Morante con la Municipalità 8 di Napoli, è un evento gratuito in Piazza Giovanni Paolo II. L'obiettivo è trasformare la piazza in un crocevia di culture e visioni globali. Gode di numerosi patrocini istituzionali, che ne riconoscono l'alto valore formativo e sociale.

L'apertura vedrà l'esibizione della Federazione Bande, Cori e Majorette della Campania (FBCM), simbolo del potere della musica per pace e dialogo. Seguiranno i saluti istituzionali della Dirigente Scolastica, della Vicepresidente della Municipalità 8 e di rappresentanti del Comune e della Città Metropolitana. Un video messaggio dell'Ambasciatore del Messico in Italia, Genaro Lozano, sottolineerà il valore interculturale del progetto.

Messico, arte e riscatto: il cuore del Festival

Fino a mezzanotte, la piazza ospiterà performance artistiche plurilingue, danze e letture a cura degli studenti del Liceo Elsa Morante, con mostre e laboratori artistici per bambini. Il tema centrale è il Messico, simbolo di colori, arte, identità e resistenza. Il manifesto presenta Frida Kahlo, icona di ferita e rinascita. Il motto scelto dagli studenti, “Da dove non puoi fuggire, fai fiorire”, esprime il riscatto di Scampia, spesso vittima di narrazioni parziali. Questo progetto, sviluppato dai ragazzi del Liceo Elsa Morante, promuove l'incontro tra i popoli come messaggio di pace e mira a costruire connessioni internazionali stabili, partendo dalla collaborazione già avviata con il Messico.