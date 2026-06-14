Marco Lodoli, noto scrittore e insegnante, ha recentemente offerto una riflessione sul senso profondo della Maturità italiana, in vista dell'imminente esame di Stato. Secondo Lodoli, elementi come i voti, il merito e la condotta non sono sufficienti a determinare il significato autentico di questo importante traguardo. La sua analisi giunge a pochi giorni dall'inizio delle prove, fissate per il 18 giugno 2026, che coinvolgeranno centinaia di migliaia di studenti in tutta Italia.

Nel suo intervento, Lodoli ha sottolineato che «il vero senso della Maturità va ben oltre la somma di voti, nozioni e giudizi di merito», evidenziando come questo percorso rappresenti piuttosto un momento cruciale di passaggio e crescita personale, irriducibile a meri indicatori formali come i decimi in pagella o la valutazione del comportamento.

Lo scrittore ha messo in discussione la centralità attribuita alla misurazione del sapere e del comportamento: «Essere maturi non vuol dire obbedire ai parametri stabiliti da una commissione, ma mostrare di aver interiorizzato il senso critico e il rispetto degli altri». Per Lodoli, la scuola dovrebbe quindi riscoprire il suo ruolo originario di luogo di crescita umana, oltre che di apprendimento accademico.

Le novità della Maturità 2026 e il colloquio orale

L'anno 2026 introduce diverse novità nell'organizzazione dell'esame di Maturità, in particolare per quanto riguarda la prova orale. Questa fase, da sempre uno dei momenti più delicati per gli studenti, mantiene la sua struttura con una commissione mista, composta sia da membri interni sia da membri esterni.

Una delle principali innovazioni è il maggiore peso attribuito alle competenze trasversali e alla capacità di argomentare criticamente, aspetti spesso richiamati da docenti come Lodoli.

Per i licei, la seconda prova verterà su discipline caratterizzanti, come latino per l'indirizzo classico e matematica per quello scientifico, mentre per gli istituti tecnici e professionali saranno coinvolte le materie di indirizzo. Il colloquio orale, inoltre, prevede l'esposizione di un elaborato personale, la discussione delle esperienze di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) e la verifica delle competenze di educazione civica, considerate oggi più che mai centrali dall'amministrazione scolastica.

La scuola tra formazione e sviluppo personale

La riflessione di Marco Lodoli sul ruolo della scuola e sulla Maturità si inserisce in un dibattito più ampio riguardante la funzione educativa dell'istituzione. Lodoli evidenzia come i docenti debbano accompagnare la formazione delle coscienze e dei caratteri, non limitandosi alla sola trasmissione di saperi. In questa prospettiva, la valutazione finale dovrebbe riflettere la qualità del percorso umano dello studente, oltre al bagaglio disciplinare accumulato. L'esame di Stato si configura così come una tappa di transizione verso la responsabilità, l'autonomia e la consapevolezza civica, tematiche che, come ribadito dalle linee guida ministeriali, sono ora considerate obiettivi fondamentali anche dalle istituzioni scolastiche.

Il pensiero di Lodoli offre uno spunto per osservare come la Maturità si sia evoluta nel tempo, passando da un rigido esame di nozionismo a una valutazione più articolata, capace di valorizzare anche il percorso personale degli studenti. La centralità dell'educazione civica e delle competenze trasversali è oggi un punto fermo nelle direttive che orientano la commissione e la conduzione dell'esame. Questo cambiamento contribuisce ad allineare la Maturità italiana alle principali tendenze europee in materia di formazione scolastica.