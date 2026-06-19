La 62ª edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro celebra il suo gran finale dedicando un omaggio a Maurizio Nichetti. Il noto regista milanese riceverà il prestigioso Premio 'Pesaro Nuovo Cinema' sabato 20 giugno, nella suggestiva Piazza del Popolo. La serata, con inizio alle ore 21.30, culminerà con la proiezione di Ratataplan, il suo film d’esordio. In questa pellicola, Nichetti stesso interpreta l’ingegner Colombo, un giovane neolaureato che affronta le sfide del mondo del lavoro nella Milano della fine degli anni Settanta.

Con il suo consueto umorismo, Nichetti ha commentato il riconoscimento: “Sono solo fortunato perché ho una retrospettiva e sono ancora in vita, perché di solito queste cose vengono fatte tanti anni dopo. Gli anni sono passati, ma sono qui ancora a poterne godere. Questa è una grande fortuna.”

Riconosciuto per la vena ottimista e surreale delle sue opere, Nichetti ha evidenziato come mantenere l’ottimismo sia oggi sempre più arduo, ma al contempo più essenziale. Il regista ha affermato che “ha sempre più un valore essere ottimisti. Questo non vuol dire non preoccuparsi dei guai del mondo”, ma implica la necessità di “essere più forti dei guai del mondo e più forti dei prepotenti di chi ci vuole togliere l’ottimismo”.

La sua presenza a questa edizione 2026 riafferma l’impegno del festival nel valorizzare i maggiori autori italiani e nel promuovere il rinnovamento dei linguaggi cinematografici.

La Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro: un programma innovativo

Organizzata dalla Fondazione Pesaro Nuovo Cinema con il supporto del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, del Comune di Pesaro e della Regione Marche, la Mostra si svolge dal 13 al 20 giugno 2026 sotto la direzione artistica di Pedro Armocida. Il festival propone un programma ricco di proposte innovative, focalizzandosi su sperimentazione e nuova autorialità. Il manifesto e la sigla di questa edizione sono stati curati dall’animatore Roberto Catani.

Tra gli appuntamenti di spicco si annoverano il Concorso Pesaro Nuovo Cinema, focus su Friedl Kubelka vom Gröller e William Raban, e un vasto calendario di proiezioni speciali, inclusa la celebrazione del 40° anniversario de Il nome della rosa.

Oltre all’omaggio a Nichetti, il programma include il Premio Marche Nuovo Cinema per i giovani registi, la rassegna Vela Incantata – Cinema in Spiaggia con proiezioni in 35 mm, e il Pesaro Film Festival Circus, dedicato ai più piccoli con laboratori e film. La sezione musicale Vedomusica offre uno spazio ai videoclip. Non mancano inoltre masterclass, focus d’autore, presentazioni editoriali e iniziative sulle nuove frontiere del cinema digitale, come il premio Interfaccia Digitale per video a 360°.

Maurizio Nichetti: un innovatore del cinema italiano

Maurizio Nichetti, nato a Milano nel 1948, si è affermato nel panorama cinematografico italiano per il suo stile unico che unisce comico, surreale e poetico, spesso caratterizzato dall’assenza di dialoghi e da brillanti invenzioni visive. Il suo esordio alla regia, Ratataplan (1979), ottenne un notevole successo di critica e pubblico, consacrandolo come uno degli esponenti più originali del nuovo cinema italiano tra gli anni Ottanta e Novanta. Nichetti ha saputo rinnovare la commedia italiana con opere iconiche come Ho fatto splash, Ladri di saponette e Volere volare, estendendo la sua carriera all’animazione e alla televisione e confermando il suo ruolo di figura chiave nella sperimentazione audiovisiva.

Il riconoscimento a Pesaro non è solo un tributo alla carriera di Nichetti, ma sottolinea anche il costante interesse del festival verso le personalità che hanno contribuito al rinnovamento del cinema nazionale. Il legame con Pesaro, città da sempre attenta alle avanguardie e a sguardi inediti sulla settima arte, trova nella retrospettiva dedicata al regista uno dei momenti più significativi della sua 62ª edizione. Attraverso questo impegno, la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro si conferma un punto di riferimento tra i festival italiani per la ricerca, la scoperta e la valorizzazione di nuovi talenti e percorsi nel cinema contemporaneo italiano e internazionale.